Suspensão e rebaixamento: Geraldo Luís sofreu fritura antes de deixar a Record TV

Geraldo Luís sofreu processo de fritura antes de deixar a Record TV; relembre tudo o que rolou

A saída de Geraldo Luís da Record TV após 16 anos de contrato deixou os fãs do apresentador perplexos. Isso porque ele foi considerado um dos grandes talentos da emissora, mas nos últimos tempos chegou a ser punido e escondido durante as madrugadas.

Foi na emissora que ele consolidou o formato do Balanço Geral, depois espalhado pelo país. Inspirado em apresentadores policiais históricos, o profissional conseguia prender o público com uma voz segura e pautas polêmicas e ágeis.

O sucesso foi tanto que migrou para o entretenimento, comandando os programas Geraldo Brasil e Domingo Show, que rivalizam com os principais concorrentes do horário. De promessa, ele se consolidava como um grande personagem da comunicação.

Só que nos últimos anos, a relação entre o apresentador e a emissora acabou se desgastando . Em 2016, ele foi suspenso do Domingo Show após fazer críticas à direção da Record TV ao vivo.

"Deixa eu falar uma coisa importante. O Domingo Show tem todo esse sucesso porque, graças a Deus, a Record me permite ser quem eu sou. E tudo aquilo que eu sinto eu falo. Eu sou muito feliz nesta casa, mas eu quero dizer que fiquei muito triste hoje. Como um contador de histórias, é muito difícil eu ver uma matéria, como eu vi a minha agora ser... [gesticula com o braço sugerindo cortes, enquanto faz breve pausa], não pelos editores, que eu tenho uma equipe maravilhosa. Mas não façam mais isso, porque eu faço com tanto amor, eu brigo pela Record. Tem gente que tá aqui e não briga, cospe no prato que come. Eu não, brigo. Não sou covarde. Então quando vejo uma matéria minha que poderia ter rendido mais, eu brigo mesmo e, que pena! Não façam mais isso que vocês fizeram comigo. Pelo amor que eu tenho por essa emissora, por tudo, por favor, não façam mais isso com a minha matéria, em respeito profissional a mim também”, disse ele no ar. A fala não pegou bem e ele foi substituído no programa por Luiz Bacci.

Covid agressiva

Na pandemia, o apresentador ficou afastado porque teve sintomas graves da doença e precisou de tratamento para se recuperar da doença. Tanto que os médicos suspeitavam que ele estava sofrendo um infarto após exames apontarem alterações graves

"Os médicos fizeram um cateterismo para saber o que estava acontecendo e descartar a possibilidade de um infarto. Eles comprovaram que eu tenho placas de gordura nas coronárias, e a Covid pode ter agravado [o quadro]", contou ele na época.

No mês passado, abril de 2023, um novo baque. O apresentador foi rebaixado e escalado como plantonista das madrugadas . Na época, boatos afirmaram que a direção da Record TV estava insatisfeita com a postura do profissional, que se ofereceu para outras emissoras.

A língua afiada do apresentador também irritou os superiores. Também neste ano, ele deu uma declaração forte para o TV Fama que irritou a cúpula da Record TV. "Quando você está por cima na televisão, é igual jogador de futebol enquanto está fazendo gol, enquanto está no Barcelona. Aí você sai do Barcelona e vai pro XV de Piracicaba, aí eu quero ver se as pessoas vão te ligar", alfinetou o jornalista. A comparação implícita de sua situação na Record com a de um clube pequeno do interior de São Paulo não repercutiu bem.

SAÍDA FOI DE 'COMUM ACORDO'

A saída do apresentador Geraldo Luís foi anunciada pela emissora nesta quarta-feira, 31, em um comunicado à imprensa. Ele ficou na emissora por 16 anos e o fim do contrato aconteceu em comum acordo entre as partes.

"A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data. Desejamos sucesso ao Geraldo Luís em carreira e em seus projetos futuros", informaram.