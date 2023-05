Sonia Abrão volta a detonar Patrícia Poeta e cobra atitude da Globo: "É uma atrás da outra"

A apresentadora Sonia Abrão voltou a detonar o comportamento de Patrícia Poeta com Manoel Soares

Sonia Abrão (59) voltou a detonar Patrícia Poeta (46) por seu comportamento no comando do programa Encontro, da TV Globo.

Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, desta sexta-feira, 12, a jornalista acusou a apresentadora de humilhar Manoel Soares (43), e criticou o fato da emissora carioca não tomar nenhuma atitude. A revolta dela aconteceu após ser exibido o vídeo de uma interação entre a ex-âncora do Jornal Nacional e o colega.

"Mais uma vez ignorando totalmente o Manoel, dizendo "obrigada", mas sem olhar para a cara dele. A cada uma dessas que acontece no Encontro, a internet grita, as redes sociais não aprovam", reclamou.

Em seguida, Sonia pediu uma atitude da Globo: "Cadê a emissora que não bota um ponto-final nessa história? É uma atrás da outra. Dá para escrever um livro: A Humilhação de Manoel. Mais um momento em que ele é submetido a uma situação estranha, muito desconsiderado", disparou.

Mesmo sendo processada por Patrícia, a apresentadora seguiu detonando a global. "Se tem alguém que serra o próprio galho é ela. A gente só comenta o que acontece de verdade. Ela deixou ele lá no fundo, veio para o primeiro plano. Acabou o assunto. O que ele pode fazer? Cruzar os braços e ficar no canto dele, onde ele é renegado nesse programa. Chega, né?", completou.

O colunista Alessandro Lo-Bianco, que também está sendo processado por Poeta, também falou sobre o comportamento da apresentadora. "Apesar dessa interação que eles tentaram, a distância entre eles no palco aumentou", opinou. Sonia acrescentou: "E ele sempre atrás. A corda vai arrebentar para o lado mais fraco, que é o Manoel fora do programa. Eu já falei e vou repetir, eu sou a favor de [ser] Encontro com o Manoel Soares. Na real, eles vão acabar fazendo aquilo que ela está querendo [tirar ele]".

Nova polêmica com Manoel Soares

Os apresentadores do programa matinal da Globo, o 'Encontro', viraram assunto mais um suposto climão ao vivo na manhã desta sexta-feira, 12. É que a comandante da atração, Patrícia Poeta tomou o microfone de Manoel Soares e entregou para produção. A cena inusitada gerou comentários dos espectadores na web.

Tudo começou quando Patrícia chamou um entrevistado para o palco. Assim que o homem se posicionou ao lado da apresentadora, Manoel se aproximou para entregar seu microfone para ele, sem saber que a produção já tinha disponibilizado o item: "Não, ele tá com microfone já, obrigada", explicou a apresentadora e pegou o equipamento. Manoel esticou o braço para pegar o item de volta, mas foi ignorado. A apresentadora recolheu o microfone e pediu ajuda da produção.

