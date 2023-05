Patrícia Poeta gera comentários após tomar microfone de Manoel Soares: ‘Não se toca’

Ao vivo no ‘Encontro’, Patrícia Poeta levanta rumores de novo climão ao tomar microfone de Manoel Soares e atitude gera comentários na web

Os apresentadores do programa matinal da Globo, o ‘Encontro’, viraram assunto mais um suposto climão ao vivo na manhã desta sexta-feira, 12. É que a comandante da atração, Patrícia Poeta (46) ‘tomou’ o microfone de Manoel Soares (43) e entregou para produção. A cena inusitada gerou comentários dos espectadores na web.

Tudo começou quando Patrícia chamou um entrevistado para o palco. Assim que o homem se posicionou ao lado da apresentadora, Manoel se aproximou para entregar seu microfone para ele, sem saber que a produção já tinha disponibilizado o item: "Não, ele tá com microfone já, obrigada", Patrícia explicou e pegou o equipamento.

Manoel esticou o braço para pegar o item de volta, mas foi ignorado. A apresentadora recolheu o microfone e pediu ajuda da produção: "Fred, deixa eu dar para o Fred, obrigada Manoel, ele já está com o microfone, já está combinado”, ela explicou em meio a uma risada constrangida. Foi então que Manoel deu meia volta e saiu sem microfone.

No Twitter, o vídeo repercutiu e vários internautas opinaram sobre a cena: “Surpresa será no dia que não tiver climão, né?", disparou um espectador. “Essa mulher não se toca, sempre querendo se sobressair”, se revoltou outra. “Tô amando o ‘Desencontro’ com Patrícia Poeta”, brincou um terceiro. “Sem necessidade”, disse mais uma.

🚨 VEJA: Rolou mais um show de climão entre Patrícia Poeta e Manoel, durante o "Encontro". pic.twitter.com/jyrpPSe8p1 — POPTime (@siteptbr) May 12, 2023

Manoel Soares é acusado de criar apelido maldoso para Patrícia Poeta:

Essa não foi a primeira vez que os apresentadores protagonizaram um climão ao vivo. Recentemente, surgiram boatos de que Manoel Soares teria criado um apelido maldoso para Patrícia Poeta, sua colega de programa. Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o profissional estaria muito próximo de alguns colegas da produção e teria apelidado a rival de "Eutrícia".