Absurdo! Manoel Soares é acusado de criar apelido maldoso para Patrícia Poeta

Manoel Soares é acusado de criar apelido para a colega de programa; descubra qual

Um novo capítulo da onda de boatos envolvendo os bastidores do Encontro se tornou público nesta quinta-feira (4). É que o apresentador Manoel Soares teria criado um apelido maldoso para Patrícia Poeta, sua colega de programa.

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o profissional estaria muito próximo de alguns colegas da produção e teria apelidado a rival de "Eutrícia" - uma referência a um suposto egocentrismo da jornalista.

Segundo o relato, o apelido dividiu opiniões entre a equipe do programa. Alguns não teriam aprovado a atitude. A colunista também diz que o clima entre os dois é tão ruim que ele decidiu que não vai sequer convidá-la para sua festa de aniversário, que acontece agora em maio.

Nos últimas semanas, a apresentadora foi alvo de críticas após uma série de episódios no palco do Encontro com Manoel Soares. Após a repercussão negativa da situação, a jornalista se pronunciou explicando o que aconteceu e revelando que se desculpou.

“Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela.





Pais de Patrícia Poeta surgem em foto rara com a apresentadora: ''Colo é tudo''

Os pais de Patrícia Poeta surgiram em um clique raro com a apresentadora neste domingo, 09. Curtindo a Páscoa em família, a jornalista fez o registro ao lado da mãe, Maria de Fátima Poeta, e do pai, Ivo Barcellos. A famosa apresentou sua família e falou sobre a importância deles em sua vida. Além disso, ela escreveu sobre o significado da Páscoa para ela.

"Minha família, meu porto seguro. Um domingo de renascimento de fé, de esperança e de força pra todos nós", desejou Patrícia Poeta aos seguidores. Veja as fotos aqui.