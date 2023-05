O que Sonia Abrão já falou de Patrícia Poeta? Entenda treta entre jornalistas

Jornalista tem feito críticas intensas à Patrícia Poeta desde a renovação do programa Encontro, na TV Globo

Alvo de intensos ataques nas redes sociais, a apresentadora Patrícia Poeta (46) parece que não vai mais tolerar mensagens de ódio a seu respeito. Inclusive, a famosa acaba de abrir um processo criminal contra Sonia Abrão (59). Isso porque a jornalista tem feito diversos comentários críticos a seu respeito.

Desde junho do ano passado Sonia tem feito críticas à postura de Patrícia, que se intensificaram nos últimos meses. Conforme o Notícias da TV, o colunista Alessandro Lo-Bianco também foi apontado como um dos integrantes da "campanha difamatória" realizada pela apresentadora.

Segundo um advogado da global, ela não se interessa pela retratação ao vivo e gostaria mesmo de ver Sonia condenada. Acredita-se que a comandante do A Tarde é Sua cometeu crimes de difamação e injúria.

Apesar da confusão, Sonia já deixou claro que não teme pelo processo e que tem a ajuda do filho advogado para defendê-la. "Falou mal de mim, vou ligar: 'Filho...'. É aquilo que nós falamos ontem aqui: Jornalista não pode temer processo. Isso não pode fazer calar", declarou ela.

MAS, AFINAL, O QUE SONIA ABRÃO FALOU DE PATRÍCIA POETA?

Em recente participação no Podcast CARAS, Sonia confessou que ficou decepcionada com a forma que Patrícia passou a comandar o Encontro. Ela disse que gostava da apresentadora, mas acabou mudando sua personalidade: "Medo da concorrência e insegurança. Ela sabe o brilho que ele tem, a competência que ele tem. Ela vê isso como uma perda, como uma ameaça por ela ser a dona do programa".

Em abril deste ano, Sonia foi firme ao comentar a suposta rixa entre Patrícia e Manoel Soares. Ela disse que a jornalista era mal educada e criticou a TV Globo por deixá-la no ar.

Leia também: Sonia Abrão entrega decepção com Patrícia Poeta: 'Não tem justificativa'

"Grossa! Mal educada! Quanto desrespeito com o Manoel Soares! Cortou a palavra dele e atravessou na frente da câmera para tirar o apresentador de cena! Ela tá merecendo um gelo da Globo, que insiste em passar pano para esse comportamento cheio de recalque dela com o colega!", declarou ela.

Após a ex-âncora do Jornal Nacional ter sido flagrada triste e desolada no Rio de Janeiro, Sonia apontou que seria atuação. Ela ainda afirmou que Patrícia deveria buscar pedir desculpas públicas.

"Pra que tudo isso? Eu só consigo definir com uma palavra, que é pesada, mas quando eu olhei e vi, não tinha nem visto o vídeo, mas só a foto: que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Onde é que vocês querem chegar?", questionou no A Tarde é Sua.