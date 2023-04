Sonia Abrão entrega decepção com Patrícia Poeta: 'Não tem justificativa'

No Podcast CARAS, Sonia Abrão fez duras críticas à postura de Patrícia Poeta com Manoel Soares no Encontro

A apresentadora Sonia Abrão (59) disse ter se decepcionado com a postura adotada por Patrícia Poeta (46) após assumir o programa Encontro. Admiradora da jornalista, a contratada da Rede TV! lamentou as confusões protagonizadas pela global ao lado de Manoel Soares (43).

Em participação no Podcast CARAS, Sonia não poupou críticas à colega de profissão. Segundo ela, Patrícia estaria com medo de Manoel brilhar mais que ela no Encontro e por isso estaria disputando espaço ao vivo.

"Patrícia está na porta da geladeira do ranço. Quando foi pra escolher a substituta da Fátima, ela tinha torcida nossa. Ela deu conta da história, mas assim que estreou como a nova apresentadora, virou outra pessoa. O que ela faz com o Manoel, pra mim, não tem justificativa", disparou Sonia.

"Medo da concorrência e insegurança. Ela sabe o brilho que ele tem, a competência que ele tem. Ela vê isso como uma perda, como uma ameaça por ela ser a dona do programa", afirmou ela, que já havia comentado sorbe o mesmo assunto em seu programa.

A comandante do A Tarde é Sua continuou refletindo sobre as polêmicas envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares, destacando que o último acontecimento não é uma total novidade: "O que ela fez essa semana, ela vem fazendo há um ano e ele engoliu todos os sapos do mundo, não desrespeitou ela em momento algum".

Sonia afirmou que nenhum programa de TV é feito sozinho e que Patrícia deveria ser grata aos colegas que a ajudam diariamente. "Ninguém faz nada sozinho. A gente trabalha em equipe, não é porque sou âncora que sou melhor que eles. Cada coisa que ela faz errada ela bota a culpa nos outros", declarou.

A apresentadora ainda comentou o episódio desta quarta-feira, 5, o qual Patrícia cumprimentou Manoel ao vivo. Segundo Sonia, o climão foi percebido pelo público de casa: "É subestimar a inteligência do público, a sensibilidade do público. O desrespeito foi total e tem que reagir. Ela vem chamando ele de parceiro? ah, vai te catar! Não cola".

A entrevista completa com Sonia Abrão estará disponível a partir do dia 13 de abril, no canal da revista CARAS Brasil, no Youtube.