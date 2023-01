Sonia Abrão se emociona ao retornar ao comando do 'A Tarde É Sua': "Só temos a agradecer"

Apresentadora Sonia Abrão se emociona ao retornar ao comando do programa após a morte da mãe

Na tarde desta segunda-feira, 30, Sonia Abrão (59) emocionou os telespectadores ao retornar ao comando do programa A Tarde É Sua, da Rede TV, após a morte de sua mãe, Cecília Abrão, que faleceu na última quarta-feira, 25, aos 84 anos, devido a problemas de saúde.

Durante a atração, a jornalista agradeceu o carinho e o apoio que recebeu dos fãs com uma declaração comovente.

“Como vocês todos estão sabendo o que aconteceu, nós perdemos a nossa mãe. Então, antes da gente começar o nosso programa hoje, eu queria agradecer por todas as mensagens recebidas, que por sinal, foram milhares. Recebemos tanto amparo, suporte, carinho e muita generosidade das pessoas, que nós precisamos pedir obrigado”, iniciou.

Em seguida, a apresentadora ressaltou a importância que o acolhimento dos telespectadores teve durante o momento de luto da família."Nós realmente só temos a agradecer a cada um de vocês por todo o acolhimento da nossa RedeTV!, dos nossos colegas daqui, dos nossos colegas das outras emissoras, do pessoal do meio artístico e do nosso público no geral”.

“Tudo isso foi uma coisa que nos emocionou bastante e vocês podem ter a certeza que nos deu uma força a mais para conseguir segurar toda essa onda”, continuou Sonia. Emocionada, ela completou: “Então, muito obrigada a todos vocês! Agora, vida que segue. Vamos em frente, porque com essa energia, a gente consegue, se Deus quiser, e que a nossa mãezinha querida possa descansar em paz”, concluiu.

OPNIÃO

Ainda na última semana, Sonia Abrão emitiu a sua opinião sobre a repercussão do fim do casamento de Mari Bridi e Rafael Cardoso (38), após o ator ser flagrado com outra mulher em um shopping no Rio de Janeiro, poucas semanas depois do término.

“Eu acho assim... Ao invés de ficar se manifestando em relação a quem já não faz mais parte da sua história, esquece. Se não for faturar igual a Shakira não vale a pena”, disse ela durante A Tarde É Sua.

“A responsabilidade... Aquilo que a gente já falou milhões de vezes aqui. Dá um tempo na separação, na fase de transição. Até você aparecer com uma pessoa, isso e aquilo, porque ainda é uma fase que dói muito pra quem deixou, acho que pra quem deixou atualmente não está doendo tanto, mas pra quem foi deixada está. Então é a tal da responsabilidade afetiva mesmo. As pessoas não respeitam, tá na cara", completou ela.