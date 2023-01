Sonia Abrão comenta o flagra de Rafael Cardoso com novo affair: 'Dá um tempo'

Sonia Abrão comenta sobre o fim do casamento de Mari Bridi e Rafael Cardoso e o flagra dele com outra mulher

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre a repercussão do fim do casamento de Mari Bridi e Rafael Cardoso. Os dois terminaram o casamento há algumas semanas e o rapaz já apareceu com outra mulher em um flagra no shopping. Inclusive, os fãs apontaram que Mari Bridi teria enviado uma indireta para o ex-marido nas redes sociais. Na ocasião, Bridi compartilhou um vídeo ao som da música Flowers, de Miley Cyrus, que fala sobre traição.

Agora, Sonia Abrão deu a sua opinião no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. “Eu acho assim... Ao invés de ficar se manifestando em relação a quem já não faz mais parte da sua história, esquece. Se não for faturar igual a Shakira não vale a pena”, disse ela.

Ao ver que Rafael Cardoso já está vivendo um novo affair, a apresentadora completou: “A responsabilidade... Aquilo que a gente já falou milhões de vezes aqui. Dá um tempo na separação, na fase de transição. Até você aparecer com uma pessoa, isso e aquilo, porque ainda é uma fase que dói muito pra quem deixou, acho que pra quem deixou atualmente não está doendo tanto, mas pra quem foi deixada está. Então é a tal da responsabilidade afetiva mesmo. As pessoas não respeitam, tá na cara".