Recém-separado, Rafael Cardoso é visto aos beijos com novo affair em shopping no Rio

Separado de Mari Bridi, com quem tem dois filhos, ator Rafael Cardoso é flagrado com modelo em shopping no Rio de Janeiro

O ator Rafael Cardoso (37) foi flagrado acompanhado durante passeio em shopping no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 23, após o término com Mari Bridi (38).

Em clima de romance, o artista, que se separou da mãe de seus dois filhos no começo do mês de dezembro de 2022, surgiu de mãos dadas com seu novo affair e trocando carinhos e beijos pelo local.

A mulher com quem Rafael foi visto é Vivian Linhares, de 24 anos, que é modelo, atriz e criadora de conteúdo com mais de 100 mil seguidores no Instagram e 2,7 milhões no Tik Tok.

Vale destacar que no último final de semana, Rafael e Vivian curtiram um festival na capital carioca juntos.

Confira as fotos de Rafael Cardoso com modelo em shopping no Rio:

Fotos: Edson Aipim/Ag News

Mari Bridi faz reflexão na web após Rafael Cardoso surgir acompanhado

Mari Bridi compartilhou uma mensagem positiva e empoderada nas redes sociais. Separada de Rafael Cardoso, a filha da jornalista Sonia Bridi fez um desabafo em seu perfil no Instagram ao publicar um clique poderoso de ensaio fotográfico em que aparece de lingerie.

A mãe de Aurora e Valentim comentou sobre a fase após o fim do casamento, empoderamento feminino e refletiu sobre as mulheres serem tão julgadas na sociedade. "Maternidade, idade, separação? Tava tentando entender o que leva mulheres a se incomodarem com o rolê de outras mulheres. O discurso sobre sororidade, liberdade feminina é tão bonito, só que na prática, muito pouco aplicado", iniciou ela. "Será que foi a nossa criação patriarcal, numa sociedade machista onde o espaço para as mulheres se expressarem fica pequeno, reduzido? Porque ver o processo do outro, a vida do outro se transformando se torna um incômodo? A gente é rio, não árvore, estamos em constante movimento", continuou.

Ao finalizar, Mari ressaltou: "Por isso, a vida de cada um, só a gente sabe e tenho certeza, tá todo mundo querendo ser feliz, não é? Deixa a gente ser a gente, com muita ou pouca roupa, em casa com os filhos e na balada! A vida já é intensa demais, pesada demais, pra gente não fazer o melhor que pode com os recursos que se tem! E principalmente, cada vez que a gente pensar em julgar uma mulher, que tal fazer o exercício e nos perguntar: e se fosse um homem?"

