Após Rafael Cardoso surgir acompanhado, Mari Bridi posta: ''Todo mundo querendo ser feliz''

Influenciadora Mari Bridi faz reflexão na web sobre empoderamento feminino após o ex, Rafael Cardoso, aparecer com outra mulher

A influenciadora digital Mari Bridi (38) iniciou esta segunda-feira, 23, com uma mensagem positiva e empoderada nas redes sociais!

Separada de Rafael Cardoso (37), que recentemente surgiu com outra em show, a filha da jornalista Sonia Bridi fez um desabafo em seu perfil no Instagram ao publicar um clique poderoso de ensaio fotográfico em que aparece de lingerie.

A mãe de Aurora e Valentim comentou sobre a fase após o fim do casamento, empoderamento feminino e refletiu sobre as mulheres serem tão julgadas na sociedade.

"Maternidade, idade, separação? Tava tentando entender o que leva mulheres a se incomodarem com o rolê de outras mulheres. O discurso sobre sororidade, liberdade feminina é tão bonito, só que na prática, muito pouco aplicado", iniciou ela.

"Será que foi a nossa criação patriarcal, numa sociedade machista onde o espaço para as mulheres se expressarem fica pequeno, reduzido? Porque ver o processo do outro, a vida do outro se transformando se torna um incômodo? A gente é rio, não árvore, estamos em constante movimento", continuou.

Ao finalizar, Mari ressaltou: "Por isso, a vida de cada um, só a gente sabe e tenho certeza, tá todo mundo querendo ser feliz, não é? Deixa a gente ser a gente, com muita ou pouca roupa, em casa com os filhos e na balada! A vida já é intensa demais, pesada demais, pra gente não fazer o melhor que pode com os recursos que se tem! E principalmente, cada vez que a gente pensar em julgar uma mulher, que tal fazer o exercício e nos perguntar: e se fosse um homem?"

Vale destacar que Rafael Cardoso apareceu acompanhado em show neste final de semana no Rio de Janeiro, o Universo Spanta. O ator foi visto em clima de romance com a modelo curitibana Vivian Linhares.

Confira o post de Mari Bridi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Mari Bridi elege vestido ousado e é comparada com Paolla Oliveira

Mari Bridi aproveitou um “vale night” recentemente e elegeu um vestido ousado para ir ao tradicional Baile da Favorita no Rio de Janeiro. Com um decote profundo e o cabelo escuro, a atriz e influenciadora recebeu elogios e ganhou comparações com Paolla Oliveira (40).

A morena, que anunciou a separação do ator Rafael Cardoso no fim do ano passado após anos de casados, publicou o clique com o vestido nude no Instagram. A peça tem um decote extravagante e amarrações no peito, além de uma fenda reveladora nas coxas. Mari combinou o look sem medo e elegeu também um salto dourado e um maxi brinco da mesma cor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!