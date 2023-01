Gêmeas? Mari Bridi elege vestido ousado e é comparada à Paolla Oliveira

Mari Bridi aproveitou um vale night com vestido decotado e recebeu uma chuva de elogios dos fãs

Mari Bridi (38) aproveitou um “vale night” nesta quinta-feira e elegeu um vestido ousado para ir ao tradicional Baile da Favorita no Rio de Janeiro. Com um decote profundo e o cabelo escuro, a atriz e influenciadora recebeu elogios e ganhou comparações com Paolla Oliveira (40).

A morena, que anunciou a separação do ator Rafael Cardoso (37) no fim do ano passado após 16 anos de casados, publicou o clique com o vestido nude no Instagram. A peça tem um decote extravagante e amarrações no peito, além de uma fenda reveladora nas coxas. Mari combinou o look sem medo e elegeu também um salto dourado e um maxi brinco da mesma cor.

Na legenda, a influenciadora, que é mãe de Aurora, de oito anos, e Valentim, de quatro, evidenciou a festa: “Um vale night para o @bailedafavoritaoficial, pode né?”, e em pouco tempo já acumulava comparações com a atriz Paolla Oliveira nos comentários: “Ficou parecendo a Paola Oliveira”, disse um admirador. “Nossa parece mesmo”, pontuou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Mari também recebeu vários outros elogios: “Que os homens percebam que mulheres atuais não se acabam sem eles, elas RENASCEM MAIS LINDAS AINDAAA”, disse uma fã se referindo ao término do casamento com Rafael. “Essa mulher tá mais poderosa que nunca”, pontuou outra seguidora. “Eita mulher, como tá gata hein minha filha!”, disse outra.

Mari Bridi faz tatuagem para homenagear suas fãs

Mari Bridi marcou o amor por seus fãs na pele! A atriz compartilhou em suas redes sociais que fez uma tatuagem especial para homenagear suas seguidoras na última quinta-feira, 19. A mensagem escolhida foi "Be Light”, que significa “Seja Luz”.

Na legenda do post, Mari agradeceu o carinho: "Tatuagem em HOMENAGEM ÀS MINHAS SEGUIDORAS maravilhosas que sempre comentam sobre eu ter luz e isso me toca profundamente! Vocês são demais, estão sempre comigo em todos os momentos! E minha tatuadora @layz.do.art arrasou demais! Amei!", disse.