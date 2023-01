Mari Bridi faz tatuagem para homenagear suas fãs

Ex-mulher do ator Rafael Cardoso, Mari Bridi surpreende ao mostrar sua nova tatuagem: 'Homenagem às minhas seguidoras'

A influenciadora digital Mari Bridi, que é ex-mulher do ator Rafael Cardoso, fez uma nova tatuagem! Nesta quinta-feira, 19, a estrela revelou que tatuou uma mensagem especial em seu corpo para homenagear as suas fãs das redes sociais.

Ela escreveu a mensagem 'Be light' – 'Seja luz ou Seja Leve', em tradução livre – na parte interna do braço. Ao mostrar a foto da nova tatuagem, ela contou sobre a sua inspiração.

"Tatuagem em HOMENAGEM ÀS MINHAS SEGUIDORAS maravilhosas que sempre comentam sobre eu ter luz e isso me toca profundamente! Vocês são demais, estão sempre comigo em todos os momentos! E minha tatuadora @layz.do.art arrasou demais! Amei!", escreveu ela.

Vale lembrar que, em dezembro de 2022, Mari Bridi fez outra tatuagem. Na época, ela tatuou uma flor junto com seus amigos. “Nem mostrei para vocês a tattoo que ganhei de aniversário dos meninos. Olha que linda! Eles fizeram igual também, mas a deles é preta”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Vale lembrar que o fim do casamento de Mari Bridi e Rafael Cardoso foi anunciado no início de dezembro do ano passado. “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmou que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, disse ela.