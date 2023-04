Sonia Abrão se assusta com retorno de Ana Maria Braga ao ar: "Voltou fragilizada"

Sonia Abrão se assusta com comportamento da loira; ela também elogiou a força de vontade da global

Sempre sincera, a apresentadora Sonia Abrão fez elogios para Ana Maria Braga durante o A Tarde é Sua exibido nesta quarta-feira, 19. É que ela retornou ao ar ainda debilitada após complicações de uma cirurgia que a afastou do ar mais do que o tempo previsto.

"Todo mundo fica comovido com o esforço dela de estar no ar. Ela não está a mil por hora, mas tudo isso tem um valor muito grande, porque tem gente que às vezes tem uma dor de dente e some", elogiou a comandante do vespertino.

A apresentadora ainda disse que ficou preocupada. "Não se sabe detalhes porque ela voltou ainda fragilizada, mas ela está de volta e está dando conta do recado", comemorou a global. "Tudo de bom, que o universo traga saúde em primeira lugar, logo logo ela vai estar 100%", disse.

A apresentadora Ana Maria Braga (74) voltou na segunda-feira ao comando do programa Mais Você, da Globo, após ficar 3 semanas afastada. Ela passou por uma cirurgia na perna no dia 27 de março e, desde então, estava afastada da TV.

Logo na abertura do programa, ela comemorou: “O show tem que continuar! De vez em quando você para e tem um monte de tempo para pensar na vida, nas pessoas, naquilo que nos rodeia. Eu volto àquela minha frase de sempre: 'que bom, estou aqui mais um dia, acordamos mais um dia e o que eu posso fazer com esse dia?'. E a decisão é de quem?”.

Ana Maria Braga exibe foto inédita com o namorado

A apresentadora Ana Maria Bragafez um post especial nas redes sociais para celebrar o seu aniversário e aproveitou para mostrar uma foto inédita com seu novo namorado, Fabio Arruda. Em um álbum de fotos, ela e o amado apareceram em uma selfie em preto e branco de um dia de diversão ao ar livre. Além dessa foto, ela também relembrou momentos de sua vida desde a juventude até hoje em dia.

"Não são 74 segundos, minutos ou dias. Muito menos 74 semanas e meses. Nem só 74 histórias… É um mundo todo que cabe em 74 anos. Como agradeço a Deus por essa vida maravilhosa de oportunidades, experiências, trocas, amores, dissabores, risos, choros e todos os ingredientes que a vida precisa para dizermos que vivemos de verdade. E eu posso dizer que hoje eu tenho banquete chamado existência. Ao olhar essas fotos penso na música dos Novos Baianos… “a menina ainda dança… até o sol rair, até dentro de você nascer o que há”", disse ela.