Após 3 semanas afastada, Ana Maria Braga volta ao trabalho no Mais Você

Ana Maria Braga volta ao programa Mais Você, da Globo, e brinca com sua falta no dia do aniversário: 'Falei com o RH'

A apresentadora Ana Maria Braga (74) está de volta ao comando do programa Mais Você, da Globo, após ficar 3 semanas afastada. Ela passou por uma cirurgia na perna no dia 27 de março e, desde então, estava afastada da TV. Nesta segunda-feira, 17, a comunicadora retomou o comando da atração matinal e comemorou o seu retorno.

Logo na abertura do programa, ela comemorou: “O show tem que continuar! De vez em quando você para e tem um monte de tempo para pensar na vida, nas pessoas, naquilo que nos rodeia. Eu volto àquela minha frase de sempre: 'que bom, estou aqui mais um dia, acordamosmais um dia e o que eu posso fazer com esse dia?'. E a decisão é de quem?”.

Em outro momento, ela contou que ficou com saudade do trabalho durante sua licença. “Saudade resume tudo, o que senti de todos vocês aqui de casa, de toda a minha equipe. Saudade mesmo”, afirmou ela, que ainda se emocionou ao falar com Talitha Morete e Fabricio Battaglini, que foram os seus substitutos nas três semanas afastada. “Fizeram um delicioso trabalho, eu ficava curtindo lá na minha casa, vocês estão cada dia melhores. Obrigada por ter contado com vocês. Deus lhe pague. Obrigada”, comentou ela.

Por fim, o papagaio Louro Mané brincou que Ana Maria Braga faltou no trabalho no dia do seu aniversário e ela rebateu. “Nessa empresa aqui tem uma coisa, todo mundo que faz aniversário tem o dia de folga. Dia do aniversário não trabalho. Então nesse dia estou isenta, já falei com o RH. Está tudo certinho”, comentou.

Ana Maria Braga exibe foto inédita com o namorado

A apresentadora Ana Maria Bragafez um post especial nas redes sociais para celebrar o seu aniversário e aproveitou para mostrar uma foto inédita com seu novo namorado, Fabio Arruda. Em um álbum de fotos, ela e o amado apareceram em uma selfie em preto e branco de um dia de diversão ao ar livre. Além dessa foto, ela também relembrou momentos de sua vida desde a juventude até hoje em dia.

"Não são 74 segundos, minutos ou dias. Muito menos 74 semanas e meses. Nem só 74 histórias… É um mundo todo que cabe em 74 anos. Como agradeço a Deus por essa vida maravilhosa de oportunidades, experiências, trocas, amores, dissabores, risos, choros e todos os ingredientes que a vida precisa para dizermos que vivemos de verdade. E eu posso dizer que hoje eu tenho banquete chamado existência. Ao olhar essas fotos penso na música dos Novos Baianos… “a menina ainda dança… até o sol rair, até dentro de você nascer o que há”", disse ela.

E completou: "Deixe sempre o espírito da “sua menina” e do “seu menino” dançar dentro de você. Obrigada. Obrigada por tanto. Obrigada por estarem junto comigo. Não é só para vocês. É COM VOCÊS. Sempre grata. Ana Maria Braga".