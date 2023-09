Sonia Abrão revela detalhe de sua própria separação: ‘Queria muito’

No programa A Tarde É Sua, Sonia Abrão relembra o fim do casamento com o ex-marido ao comentar sobre separação de Sandy e Lucas Lima

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao contar uma curiosidade sobre o fim do seu casamento com o ex-marido, Jorge Damião, que é o pai do seu filho, Jorge Abrão. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV! Nesta terça-feira, 26, ela comentava sobre a separação de Sandy e Lucas Limaquando lembrou de um detalhe de seu próprio divórcio.

Sonia ouvia que Lucas Lima deve sair da casa da família após a separação e contou que o seu ex-marido foi quem saiu de casa quando decidiram se separar. "Eu queria muito me separar e o meu marido queria muito. A gente estava em um momento de desgaste. Eu percebi que para o homem é uma coisa muito pesada, porque é ele que sai de casa. A rotina é uma coisa absurda. Para ele, o mundo termina de uma forma muito abrupta, daquela convivência com o filho, da casa, e o sentimento de culpa”, disse ela.

Então, ela contou que ficou impressionada ao ir visitar o novo apartamento do ex-marido pouco depois da separação e ver que o local ainda não estava ajeitado. "Eu chego lá e está tudo de ponta-cabeça. E tem uma foto do nosso filho em cima da geladeira. A minha vontade foi levar ele de volta para casa para não deixar ele passar por isso. Mas essa vontade passa e as coisas seguem seu caminho. É uma barra pesadíssima. A gente continua dentro de casa e com o filho. Quebra a nossa rotina, mas não é tudo e para eles é tudo”, refletiu.

Sonia Abrão também comentou sobre a separação de Sandy e Lucas Lima

Na segunda-feira, 25, logo após Sandy e Lucas Lima anunciarem a separação, Sonia Abrão comentou sobre o assunto em seu programa. Ela disse que os dois fizeram tudo certinho ao anunciar o fim do casamento de 15 anos. "Ninguém imaginava eles se separando. Com o ponto de reforço porque há quinze dias, um mês, estavam comemorando 15 anos juntos em uma viagem para a Europa", declarou ela durante o A Tarde é Sua.

Então, ela falou sobre os dois não terem ido juntos a um festival de música em São Paulo. "O natural é que eles estivessem juntos, até porque o Junior estava lá com a mulher, o Xororó com a Noely. E talvez nesse fosse o momento eles já estavam em clima de separação. O que a gente sabe é que eles fizeram tudo direitinho, tudo como manda o figurino. Ao mesmo tempo postaram uma nota, um texto bonito e uma foto bonita. E é assim que se faz, em respeito e consideração pelo público. A gente lamenta, mas mesmo assim deseja que eles sejam felizes (…) e eles tem um filho, que será para sempre e tem uma estrutura de família que vai se manter", disparou.