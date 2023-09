"É assim que se faz": Sonia Abrão dá opinião sincera sobre o fim do casamento de Sandy

Sonia Abrão dá opinião sincera durante o 'A Tarde é Sua'; ela também lembrou detalhe que passou batido pelos fãs

A apresentadora Sonia Abrão fez elogios para o casal Sandy e Lucas Lima. É que nesta segunda-feira, 25, ela disse que os dois fizeram tudo certinho ao anunciar o fim do casamento de 15 anos.

"Ninguém imaginava eles se separando. Com o ponto de reforço porque há quinze dias, um mês, estavam comemorando 15 anos juntos em uma viagem para a Europa", declarou ela durante o A Tarde é Sua.

A apresentadora então avaliou a postura do casal ao anunciar o fim da união e lembrou um detalhe que havia chamado a atenção dos fãs: os dois não apareceram juntos durante um festival de música que rolou recentemente em São Paulo.

"O natural é que eles estivem juntos, até porque o Junior estava lá com a mulher, o Xororó com a Noely. E talvez nesse fosse o momento eles já estavam em clima de separação. O que a gente sabe é que eles fizeram tudo direitinho, tudo como manda o figurino. Ao mesmo tempo postaram uma nota, um texto bonito e uma foto bonita. E é assim que se faz, em respeito e consideração pelo público" , escreveu.

Ao final, a apesentadora desejou felicidade ao casal. "A gente lamenta, mas mesmo assim deseja que eles sejam felizes (…) e eles tem um filho, que será para sempre e tem uma estrutura de família que vai se manter", disparou.

CASAL ANUNCIOU TÉRMINO NESTA SEGUNDA, 25

O fim do casamento foi anunciado em uma publicação conjunta no Instagram de Sandy e Lucas Lima. Na legenda da postagem, o casal comentava sobre a decisão da separação.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.