Sonia Abrão defende surto de Bruna Griphão no BBB23: "Não vi nada errado"

Sonia Abrão defende surto de Bruna Griphão que partiu para cima de brother na casa

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu o público nesta quinta-feira, 13, e defendeu a atitude de Bruna Griphao que partiu para cima de Cezar Black no BBB23 em uma confusão que assustou o público.

Durante o A Tarde é Sua, ela disse que a sister não mentiu ao jogar na cara do enfermeiro suas falas problemáticas. "Realmente, foi uma coisa muito séria. Você vê nitidamente que as pessoas estão descontroladas . Eu não vi nada errado no que a Bruna falou, ela estava jogando a mais pura verdade na cara do Black", declarou.

Sonia Abrão então criticou a postura do brother nos últimos dias. "Ele criou teoria da conspiração com a Larissa, ele garante que ela recebeu informações e instruções para entrar na casa com o objetivo de desestabilizar ele e outras pessoas. Ele começou a plantar na cabeça de todo mundo", disse ela.

A apresentadora ponderou que a triz poderia ter adotado um outro tom. " A Bruna pegou pesado no tom, ela tá descontrolada, ela perde o fôlego de tão indignada que ela tá. Não precisava chegar a esse topo de coisa" , diz ela que compreende o surto. "Ele encara as meninas, as mulheres, agora o Alface vê se ele votou, ele fugiu da raia completamente. Ele não assume", declarou ela.

Família de Larissa revela dívidas

A família da sister Larissa se endividou durante a participação dela no BBB 23, da Globo. Com a ida dela ao reality show, a família ficou sem o seu salário para pagar as contas mensais da casa e acabou tendo problemas financeiros. “A Lari paga todas as contas de casa: aluguel, comida, tudo. Quando ela entrou no BBB, a gente não teve mais a renda dela. São contas que continuam chegando. Então, a gente precisa pagar as dívidas que estão pendentes”, contou a irmã dela, Leticia, à coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Inclusive, a irmã dela contou que o plano de Larissa é trabalhar com internet após sair do reality show. “Ela não vai mais ser professora de educação física. Tem o sonho de ajudar a gente financeiramente e acredita que vai conseguir isso através da internet. É o sonho dela trabalhar com isso”, afirmou.