BBB 23: Larissa cai no choro e é consolada pelas amigas: 'Quero ser forte'

Larissa não segura a emoção, tem uma crise de choro na casa do BBB 23 e recebe o apoio das amigas

Na tarde desta quinta-feira, 13, a sister Larissa não conseguiu segurar a emoção da reta final do jogo do BBB 23, da Globo, e teve uma crise de choro. Ela contou que está se sentindo mal e recebeu o apoio das amigas.

Aline Wirley consolou a amiga e tentou acalmá-la. “É dentro de você, é alguma coisa dentro de você que só você sabe. É só nesse lugar que a gente vai conseguir se refazer”, declarou. Então, Amanda também disse algumas palavras de apoio. “Quantas vezes você se reergueu? A força está aí dentro, a gente está aqui só pra lembrar o quão forte você é. Mas pode permitir sentir tudo o que você quiser”, afirmou.

Depois disso, Larissa desabafou: “Não quero mais chorar, eu quero ser forte”.

Família de Larissa revela dívidas

A família da sister Larissa se endividou durante a participação dela no BBB 23, da Globo. Com a ida dela ao reality show, a família ficou sem o seu salário para pagar as contas mensais da casa e acabou tendo problemas financeiros. “A Lari paga todas as contas de casa: aluguel, comida, tudo. Quando ela entrou no BBB, a gente não teve mais a renda dela. São contas que continuam chegando. Então, a gente precisapagar as dívidas que estão pendentes”, contou a irmã dela, Leticia, à coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Inclusive, a irmã dela contou que o plano de Larissa é trabalhar com internet após sair do reality show. “Ela não vai mais ser professora de educação física. Tem o sonho de ajudar a gente financeiramente e acredita que vai conseguir isso através da internet. É o sonho dela trabalhar com isso”, afirmou.