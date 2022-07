Silvero Pereira posa com sucuri nos bastidores de 'Pantanal': ''Zaquieu voltando com fortes amizades''

Ator Silvero Pereira surpreende a web ao compartilhar série de fotos com dublê de cobra no set de filmagens de 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 13h38

O ator Silvero Pereira (40) usou suas redes sociais para comemorar o retorno de seu personagem na novela das nove Pantanal!

Nesta sexta-feira, 22, em seu feed no Instagram, o famoso surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma série de fotos em que aparece com sucuri. Nas imagens, ele posou segurando o dublê da cobra de 4 metros usada nas gravações no remake da trama, original de 1980 e adaptada por Bruno Luperi. Com as mãos e com parte dela enrolada em seu pescoço, ele brincou com o momento e até apareceu duplicado em montagem.

Pereira aproveitou para celebrar a volta de seu personagem para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Zaquieu retornará com um objetivo: se tornar um peão, e ainda vai enfrentar onça com o peão Alcides (Juliano Cazarré).

"Zaquieu voltando com fortes amizades", escreveu Silvero na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs acreditaram que se tratava de uma cobra de verdade. "Medooooo", "Misericórdia", "Tá segurando o Véio", "Peão dos baum", "Corajoso", "Que coragem você tem", "Deus me livre! Não tenho coragem nem olhar quando aparece na TV, imagine pegar", disseram os internautas.

Confira Silvero Pereira com sucuri nos bastidores de 'Pantanal':

Público se emociona com cena do casamento de Juma e Jove em 'Pantanal'

O 100º capítulo de Pantanal, exibido na noite de quinta-feira, 21, teve uma sequência de cenas marcantes. O público se emocionou com o casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) e Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito Show). Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a cena, na qual José Leôncio reconhece o pai pelo som do berrante tocado pelo Velho do Rio durante o casamento.

