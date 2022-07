Pantanal: Saiba como será o retorno de Zaquieu para a fazenda

Zaquieu desiste de ficar sozinho no Rio de Janeiro e choca ao voltar para a fazenda de José Leôncio na novela Pantanal

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Zaquieu (Silvero Pereira) vai surpreender Mariana (Selma Egrei) ao aparecer de volta na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Ele foi embora do local há alguns capítulos após ser vítima de homofobia. Os peões foram preconceituosos com ele e o rapaz ficou magoado com o que ouviu, tanto que decidiu ir embora. Porém, o mordomo muda de ideia e volta para a fazenda.

Nas cenas, segundo o Jornal Extra, Zaquieu volta de chalana para a fazenda e diz para Mariana que só vai embora junto com ela e quando ela quiser. Ele diz que não gostou de viver sozinho na mansão da patroa no Rio de Janeiro. Então, José Leôncio manda os peões realizarem uma roda de viola para celebrar o retorno do mordomo e ele fica todo feliz.

Zaquieu conta a história de vida para Filó em Pantanal

Pouco depois, Zaquieu conta a sua história para Filó (Dira Paes). Ele diz que é filho de uma cozinheira e que nunca soube quem é o seu pai. Então, ele conta que foi criado na lavanderia de um apartamento de luxo no Rio de Janeiro e que o patrão tinha carinho por ele e sempre lhe contou histórias.

Zaquieu ainda lembra que, quando era criança, acabou chamando o patrão de pai e isso causou a fúria da patroa, que mandou a mãe dele embora. Os dois passaram a vida mudando de casa e de serviço, até que a mãe dele foi embora para sua terra natal e ele ficou no Rio de Janeiro.