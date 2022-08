Silvero Pereira posa com Juliano Cazarré e Isabel Teixeira: ''Quem disse que só tem trisal no BBB?''

Ator Silvero Pereira, o Zaquieu de 'Pantanal', compartilha cliques com Juliano Cazarré e Isabel Teixeira nos bastidores de 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 09h04

Exaltando mais uma vez a amizade entre os colegas de elenco de Pantanal, o ator Silvero Pereira (40) divertiu os seguidores ao compartilhar mais registros nos bastidores da produção!

Na terça-feira, 23, o artista que dá vida a Zaquieu na novela das nove, publicou cliques ao lado de Juliano Cazarré (41) e a atriz Isabel Teixeira (48). Nas imagens, eles aparecem caracterizados como seus personagens no remake adaptado por Bruno Luperi.

Ao legendar a publicação, Silvero brincou com o triângulo amoroso formado por seus papéis na novela originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa, e citou o reality Big Brother Brasil.

"Quem disse que só tem trisal no BBB? Aaara!!!! Segura Alcides Mary Bru e Zaquieu", escreveu Pereira na postagem em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, os fãs exaltaram a atuação do trio na novela. "Protagonistas", "Vocês estão arrasando, um espetáculo", "São pra lá de incríveis", "O melhor trio", "Um show", "Meus 3 preferidos da novela", "Trio de milhões", destacaram os seguidores.

Silvero Pereira com Juliano Cazarré e Isabel Teixeira nos bastidores de 'Pantanal':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S I L V E R O P E R E I R A (@silveropereira)

Silvero Pereira mostra cena com o cramulhão e exalta talento de Gabriel Sater

Silvero Pereira usou as redes sociais para falar sobre contracenar com Gabriel Sater (40) no remake de Pantanal, da TV Globo! Ele compartilhou a cena do mordomo com o famoso cramulhão, exibida na segunda-feira, 22. No capítulo, Zaquieu recebeu um recado do famoso "coisa ruim" para o peão Trindade, interpretado por Sater, e elogiou o artista. "Zaquieu recebe recado do Cramulhão! Contracenar com @gabrielsateroficial é muito especial. Sua concentração, parceria, comprometimento e dedicação são admiráveis. Sem falar na sua alegria, simpatia e generosidade. Só amor #Pantanal", escreveu Silvero.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!