Silvero Pereira mostra cena com o cramulhão e exalta talento de Gabriel Sater em 'Pantanal'

Ator Silvero Pereira compartilha cena de Zaquieu com Trindade incorporado como cramulhão em 'Pantanal' e elogia atuação de Gabriel Sater

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 10h44

O ator Silvero Pereira (40) usou as redes sociais para falar sobre contracenar com Gabriel Sater (40) no remake de Pantanal, da TV Globo!

Na manhã desta terça-feira, 23, o intérprete de Zaquieu na novela das nove escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, compartilhou a cena do mordomo com o famoso cramulhão, exibida na segunda-feira, 22. No capítulo, Zaquieu recebeu um recado do famoso "coisa ruim" para o peão Trindade, interpretado por Sater.

Em seu perfil no Instagram, Pereira publicou a cena e não poupou elogios ao colega de trabalho, que está sendo muito elogiado na web por sua atuação na produção, assim como ele.

"Zaquieu recebe recado do Cramulhão! Contracenar com @gabrielsateroficial é muito especial. Sua concentração, parceria, comprometimento e dedicação são admiráveis. Sem falar na sua alegria, simpatia e generosidade. Só amor #Pantanal", escreveu Silvero na legenda do post.

Nos comentários, os seguidores destacaram o desempenho dos atores. "Vocês dois juntos !! Que espetáculo!", disse Bárbara Paz. "Muito bons!", falou Leticia Sabatella. "Que cenaaa", "Essa cena foi perfeita", "Não aguentei quando Zaquieu perguntou se de quem era o remetente", "Cada dia mais viciado nesses capítulos viu! Vocês são demais!!!", "Eita, Silvero! Teu olhar traduz TUDO na cena, perfeito! Grande Gabriel também!".

Silvero Pereira fala sobre contracenar com Gabriel Sater:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S I L V E R O P E R E I R A (@silveropereira)

O bode preto pedindo pro Zaquieu mandar um recado pro Trindade Créindeuspai! #Pantanalpic.twitter.com/Sy6wBmr84R — TV Globo (@tvglobo) August 23, 2022

Gabriel Sater diz que se inspirou no pai para viver Trindade

Em participação recente no Encontro, Gabriel Sater revelou que se inspirou no pai, Almir Sater (65), para viver o personagem Trindade em Pantanal. "Meu pai está muito feliz com o meu trabalho, com meu disco novo, com esse momento. Falou que me viu diferente, está me vendo mais sereno. O personagem acaba transformando a gente. É um dos momentos mais felizes que vivo e estou saboreando cada momento", disse ele.

O artista, que acompanhou Almir nas gravações da primeira versão da trama quando ainda era criança, falou sobre a influência do pai para o papel. "Me inspirei muito nele. Claro que queria buscar um caminho original, um caminho diferente, mas me inspirei porque ele é um pantaneiro legítimo, ele me aconselhou e me ensinou muito. Desde 91, tenho a honra de passar as férias no Pantanal, então já estava acostumado com essa cultura de lá".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!