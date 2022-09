Silvero Pereira mostra última gravação de comitiva de 'Pantanal': ''Aperto no coração''

Ator Silvero Pereira compartilha fotos ao lado de colegas de elenco nos bastidores de gravações de última comitiva da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 08h48

A novela das nove Pantanal está chegando em sua reta final e o ator Silvero Pereira (40) deixou os fãs do remake já com o coração apertado ao publicar registros dos bastidores!

Na noite de quarta-feira, 31, o intérprete de Zaquieu na trama adaptada por Bruno Luperi compartilhou cliques das gravações da última comitiva do folhetim escrito por Benedito Ruy Barbosa.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ele aparece ao lado de Marcos Palmeira (Zé Leôncio), José Loreto (Tadeu), Juliano Cazarré (Alcides), Guito (Tibério) e Thommy Schiavo (João Zoinho). Além dos peões, a diretora Roberta Richard também aparece nos cliques.

"Última lida dessa comitiva. Ainda falta um tempo no ar, mas a cada cena finalizada no SET um aperto no coração", começou escrevendo.

Em clima de despedida, Pereira ressaltou a oportunidade de contracenar com os grandes nomes da dramaturgia no remake.

"É muita emoção e honra dividir essa experiência com esses gigantes de frente e atrás das câmeras.

PANTANAL me ensina tanta coisa. Desde um galope, uma escuta, um olhar de carinho, até as risadas e o profissionalismo. Aí aí … já tá batendo forte essa despedida, ao mesmo tempo que ficará pra sempre ecoando amor por tudo isso!", disse Silvero, usando emojis de coração ferido, mostrando sua tristeza com a chegada das últimas gravações da novela.

Recentemente, Loreto também exibiu fotos nos estúdios de gravações ao lado de seus colegas de elenco de Pantanal.

Silvero Pereira posa com peões em gravações de última comitiva de 'Pantanal':

Gabriel Sater se despede da novela 'Pantanal'

O ator Gabriel Sater (40), o Trindade e o "Cramulhão" em Pantanal, se despediu das gravações da novela das nove. Recentemente, o artista se emocionou após gravar suas últimas cenas no remake. Em entrevista para o Gshow, ele contou que teve esperanças de que o final do peão teria uma mudança em relação à primeira versão: “Que montanha-russa de emoções foi esse último mês. É reta final, e não teve mudança no texto”.“Eu tinha esperança, porque me apeguei muito ao personagem já que venho construindo essa nova vida desde novembro de 2020”, disse.

Ele também comentou sobre a última gravação com Camila Morgado, que interpreta Irma, e com Juliano Cazarré e Silvero Pereira: “Foi uma cena linda com Camila, impactante, muito difícil e importante, vim com coração apertado para o outro estúdio. Quando filmamos a última, pedi para fazer mais uma e outra… até que o diretor disse: ‘Fechou o dia do Gabriel’. Acabou comigo. Eu nunca mais vou vestir essa capa, o figurino, é doído de não viver mais essa emoção”.

