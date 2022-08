Gabriel Sater, o intérprete de Trindade, se despede da novela 'Pantanal'

Ator Gabriel Sater, que dá vida ao peão Trindade no remake da novela 'Pantanal', grava sua última cena na trama

O ator Gabriel Sater (40), que dá vida ao peão Trindade e o "Cramulhão" em Pantanal, está se despedindo das gravações da novela das nove!

Na quarta-feira, 24, o artista se emocionou após gravar suas últimas cenas no remake da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Em entrevista para o Gshow, ele contou que teve esperanças de que o final do peão teria uma mudança em relação à primeira versão: “Que montanha-russa de emoções foi esse último mês. É reta final, e não teve mudança no texto”.“Eu tinha esperança, porque me apeguei muito ao personagem já que venho construindo essa nova vida desde novembro de 2020”, disse ainda.

Ele também comentou sobre a última gravação com Camila Morgado, que interpreta Irma, e com Juliano Cazarré (41) e Silvero Pereira (40), que vivem, respectivamente, Alcides e Zaquieu: “Foi uma cena linda com Camila, impactante, muito difícil e importante, vim com coração apertado para o outro estúdio. Quando filmamos a última, pedi para fazer mais uma e outra… até que o diretor disse: ‘Fechou o dia do Gabriel’. Acabou comigo. Eu nunca mais vou vestir essa capa, o figurino, é doído de não viver mais essa emoção”.

Gabriel também fez questão de agradecer pelo carinho que recebeu do público. “Obrigado todo mundo, foi um sonho na minha vida. Quem gosta do Xereuzinho, tem que ir no meu show”, brincou, com a voz do cramulhão.

Silvero Pereira, que interpreta Zaquieu na trama, mostrou nos Stories que a equipe se reuniu em restaurante de José Loreto (38) no Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, 25, para se despedir de Gabriel na produção. "Despedida do nosso Cramulhão" , escreveu ele. Almir Sater (65), pai de Gabriel, estava no local.

Vale lembrar que na versão original, Almir Sater foi quem interpretou Trindade. Em entrevista recente, Gabriel contou que se inspirou no pai para o papel.

Silvero Pereira mostra cena com o cramulhão e exalta talento de Gabriel Sater

Silvero Pereira usou as redes sociais recentemente para falar sobre contracenar com Gabriel Sater no remake de Pantanal, da TV Globo! Ele compartilhou a cena do mordomo com o famoso cramulhão, exibida na segunda-feira, 22. No capítulo, Zaquieu recebeu um recado do famoso "coisa ruim" para o peão Trindade, interpretado por Sater, e não poupou elogios ao colega de trabalho: "Zaquieu recebe recado do Cramulhão! Contracenar com @gabrielsateroficial é muito especial. Sua concentração, parceria, comprometimento e dedicação são admiráveis. Sem falar na sua alegria, simpatia e generosidade. Só amor #Pantanal", disse ele.

