Silvero Pereira impressiona ao mostrar tapera de Juma em 'Pantanal' nos Estúdios Globo

Ator Silvero Pereira, que dá vida a Zaquieu em 'Pantanal', surpreende os fãs ao exibir cidade cenográfica da novela das nove no estúdio

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 11h10

O ator Silvero Pereira (40) surpreendeu os seguidores ao compartilhar os bastidores de gravações do remake da novela Pantanal, em que interpreta Zaquieu!

Nos Stories de seu Instagram, na quarta-feira, 24, o artista mostrou detalhes do set de filmagens da trama nos Estúdios Globo, exibindo a cidade cenográfica da tapera de Juma (Alanis Guillen), o galpão dos peões e a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), em que um painel ao fundo reproduz a paisagem do Mato Grosso do Sul.

“Vou mostrar para vocês como é o Pantanal aqui dentro do estúdio (...) Quando a gente quer ir para a tapera da Juma é assim… Ali é o galpão dos peões e aqui é a tapera da Juma... Do lado de cá é a fazenda do Leôncio”, disse ele, falando baixo enquanto os colegas de elenco gravavam cenas.

Ao contrário do que aparece nas telinhas, os locais de gravações ficam lado a lado no estúdio. Vale lembrar que as gravações das cenas no Pantanal foram finalizadas no mês de junho. Nos últimos meses, o elenco está gravando na cidade cenográfica construída nos Estúdios Globo.

Silvero Pereira posa com Juliano Cazarré e Isabel Teixeira

Exaltando mais uma vez a amizade entre os colegas de elenco de Pantanal, Silvero Pereira divertiu os seguidores ao compartilhar mais registros nos bastidores da produção ao lado de Juliano Cazarré (41) e a atriz Isabel Teixeira (48). Nas imagens, eles aparecem caracterizados como seus personagens no remake adaptado por Bruno Luperi. "Quem disse que só tem trisal no BBB? Aaara!!!! Segura Alcides Mary Bru e Zaquieu", brincou Pereira na postagem. Nos comentários, os fãs exaltaram a atuação do trio na produção.

