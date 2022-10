Silvero Pereira fala sobre Zaquieu de 'Pantanal': ''Grande presente na minha carreira''

Com 'Pantanal' chegando ao fim, ator Silvero Pereira comenta sobre seu personagem na trama e ganha chuva de elogios por atuação

A novela das nove Pantanal está chegando ao fim e o ator Silvero Pereira (40) já iniciou as despedidas da trama, que chega ao fim na próxima sexta-feira, 07.

Nesta quinta-feira, 06, o artista, que dá vida ao personagem Zaquieu no remake adaptado por Bruno Luperi, usou as redes sociais para celebrar seu papel no folhetim, que será substituído por Travessia, de Gloria Perez (73).

Em seu perfil no Twitter, Silvero comentou sobre ter dado vida ao mordomo, que posteriormente se tornou peão na fazenda de Zé Lêoncio, vivido por Marcos Palmeira (59).

"Zaquieu foi um grande presente na minha carreira. Sentirei saudade", declarou o ator.

Na web, os internautas exaltaram o show de interpretação que Silvero deu na novela. "Zaquieu foi um presente para todos os brasileiros, todos aqueles que precisam entender que "ser homem" não tem nenhuma relação com ser hétero, personagem que ficará marcado nos corações de quem acompanhou e torceu por você nesse lindo papel! Que o próximo seja tão bom quanto, sucesso!", "E você entregou um lindo e emocionante trabalho. Trouxe sensibilidade, afetividade e respeito! Um respiro de esperança para dias tão radioativos", "A forma como Zaquieu humanizou o Alcides foi uma das histórias mais lindas da novela. O amor mais puro e sem cobranças", "Você fez eu amar o Zaquieu e me inspirar na força e coragem dele, obrigado! E parabéns pela atuação impecável", destacaram.

Na noite de quarta-feira, 05, os atores de Pantanal e Travessia se reuniram em festa de encerramento e início das novelas no Rio de Janeiro.

Silvero Pereira fala sobre Zaquieu de 'Pantanal':

Zaquieu foi um grande presente na minha carreira

