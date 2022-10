Juliano Cazarré e Silvero Pereira comentam cena da morte de Tenório: ''Pantanal foi especial''

Atores Juliano Cazarré, Silvero Pereira e Murilo Benício dão show de atuação na cena da morte de Tenório em 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 09h14

Os atores Juliano Cazarré (42), Murilo Benício (50) e Silvero Pereira (40) deram um verdadeiro show de atuação no capítulo de terça-feira, 04, na novela Pantanal!

Os telespectadores puderam conferir a tão esperada cena da morte de Tenório. Na cena, o vilão foi ferido pela zagaia por Alcides e puxado para a morte no rio pela sucuri.

Nas redes sociais, Cazarré e Silvero compartilharam trecho do capítulo e falaram sobre a gravação, lamentando a chegada da trama ao fim. Pantanal termina na sexta-feira, 07, e será substituída por Travessia, de Gloria Perez.

"Tenório claramente esperou o contato, o contato veio… Vou sentir saudades de gravar essa novela, de trabalhar com esses amigos. Pantanal foi especial. Mas ainda tem muita emoção essa semana, galera. Fica cum nóis, somente", disse Cazarré.

"Gravar essa cena foi algo que exigiu muita concentração e empenho de toda nossa grande e incrível equipe. Além da direção ESPETACULAR de @davilacerda e tantos profissionais SENSACIONAIS, ainda contracenar com esses GENIAIS @murilobeniciooficial e @cazarre. PANTANAL, sem dúvidas, a cada instante só aumenta minha gratidão por fazer parte de uma história tão FANTÁSTICA", escreveu Silvero Pereira.

Cena da morte de Tenório em 'Pantanal' agita a web

Na cena de Pantanal, Alcides surpreendeu Tenório na beira do rio ao aparecer com a zagaia em mãos. Porém, o vilão conseguiu desarmá-lo com a promessa de uma briga de homens e sem armas, mas usou a sua arma para ameaçá-lo. Então, Zaquieu apareceu e apontou a arma para Tenório. Após uma discussão, o vilão atirou em Zaquieu, que caiu no chão com um ferimento. Rapidamente, Alcides pegou a zagaia e enfiou na barriga de Tenório. Enquanto Tenório sofria no chão, a sucuri apareceu e puxou o corpo dele para dentro do rio. Ainda vivo, o vilão foi levado para a morte debaixo d'água. Nas redes sociais, o público vibrou com a sequência emocionante. "Que cena do Murilo Benicio, Juliano Cazarré e Silvero Pereira... enquanto o Alcides acudia o Zaquieu que tinha medo de morrer, o véio vulgo sucuri foi encher o buchim com o Tenório", "Arrepiada com essa cena do Tenório", elogiaram os fãs.

