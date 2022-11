Seis meses após ser demitido da TV Globo, Carlos Tramontina volta à emissora e manda recado

Carlos Tramontina apareceu na Globo para mandar recado para o colega Caco Barcellos

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 13h42 - Atualizado às 15h10

Surpresa! Seis meses após ser demitido das telinhas da Globo, o apresentadorCarlos Tramontina (66)apareceu na manhã desta sexta-feira, 04, em um vídeo exibido durante o programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga (73) para homenagear o amigo, Caco Barcellos (72), pelo sucesso de seu livro 'Rota 66'.

O ex-âncora do SP2 mandou um recado especial para Caco, parabenizando o amigo. "Eu tenho o privilégio de ter o primeiro exemplar do livro. [...]"No lançamento do livro, naquele dia, o Caco foi meu entrevistado no Bom Dia São Paulo. Um dia antes eu recebi o primeiro exemplar do livro, que é esse aqui", disse o jornalista exibindo a obra em suas mãos.

Na sequência continuou."Tantos anos depois, o livro se tornou uma série, que é um sucesso danado. Isso é fruto do trabalho do Caco, um jornalista sério, ético, moral, que sempre teve um lado: o dos mais fracos, oprimidos, pretos, pobres. Daqueles que nunca são ouvidos", elogiou Tramontina. "Você continua colhendo os frutos da sua trajetória maravilhosa. E eu tenho um orgulho enorme de ser, como jornalista, representado por você. Parabéns!", disse Tramontina.

Emocionado, o escritor respondeu. "Maravilhoso Tramontina. Que lindo!". Para finalizar, Caco ainda relatou que, no dia em que foi entrevistado por Tramontina"Não só os amigos estavam lá. Foram também alguns dos acusados, os matadores, cuja a história está retratada no livro", relembrou.