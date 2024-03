SBT vai voltar com o Show do Milhão? Entenda

É verdade que a emissora de Silvio Santos pretende retornar com a atração 'Show do Milhão'? Saiba mais sobre como está o projeto

O ano de 2024 está sendo de grandes mudanças para o SBT. No começo do mês, a emissora anunciou todas as novidades em sua grade de programação que contará com mais de cinco novas atrações. No entanto, surgiram rumores de que o canal de Silvio Santos (93) estaria em negociação para trazer de volta o Show do Milhão, na época, o programa alcançou grande sucesso em níveis de audiência.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT informa que a emissora tem a vontade de retornar com o programa, mas, por enquanto, só está com o projeto, e não tem data de uma possível volta com a atração.

As informações de que o SBT pretende voltar com o Show do Milhão são do colunista Flávio Ricco, do R7. A atração era inicialmente apresentada por Silvio Santos e ficou no ar entre 1999 e 2003. O programa retornou a grade da emissora em 2009. Por fim, chegou a ser exibido novamente em 2021, após 12 anos, só que dessa vez contava com a apresentação de Celso Portiolli (56).

A dinâmica do Show do Milhão consiste em um três rodadas e uma pergunta final. A primeira fase contém cinco perguntas de mil reais cumulativos. A segunda, mais cinco, só que dessa vez valendo R$10 mil reais. A terceira, valendo R$100 mil reais. Por fim, a última pergunta vale R$ 1 milhão.

Entre as mudanças

Não é segredo para ninguém que o SBT quer um reality para chamar de seu. Apesar disso, eles reforçam que, até o momento, ainda não acharam um formato que vai de encontro ao que a emissora pretende colocar no ar.

Com isso, eles não tem nenhum reality comprado, mas tem um estúdio de televisão que é próprio para esse tipo de atração. Parte dele está sendo usado para gravar a nova temporada do Esquadrão da Moda, porque ele é muito grande e moderno.