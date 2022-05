Saiba quem são os dois classificados na repescagem do ‘Dança dos Famosos’

Após uma disputa acirrada, público e júri escolhe quais são os classificados na repescagem do ‘Dança dos Famosos’

Redação Publicado em 22/05/2022, às 19h59

Durante o Domingão com Huck deste domingo, 22, Ana Furtado (48), Gkay (29), Zezé Polessa (68), Tierry (33), Vitão (22) e Xande de Pilares (52) disputam as duas últimas vagas na repescagem da Dança dos Famosos 2022.

Taís Araújo (43), Ana Maria Braga (73) e seu neto, o Louro Mané, assumiram a bancada do júri com as apresentações ao lado de Zebrinha, Ana Botafogo (64) e Carlinhos de Jesus (69).

O estilo da vez é o pop, com danças inspiradas nas coreografias que são sucesso nas redes sociais, e quem levou a melhor foi: Ana Furtado e Vitão.

Eles se juntam a Gil do Vigor (30), Sérgio Menezes (49), Douglas Souza (26), Jojo Todynho (25), Vitória Strada (25) e Jéssica Ellen (29) na próxima fase do quadro, que vai ao ar até o próximo dia 03 de julho.

Já Gkay, Zezé Polessa, Tierry e Xande de Pilares se despedem do quadro de dança.

Relembre as apresentações de Ana Furtado e Vitão: