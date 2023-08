Saiba quem é quem na série 'As Aventuras de José & Durval'

Conheça os atores de 'As Aventuras de José & Durval', série do Globoplay que conta a história da dupla Chitãozinho e Xororó

A série 'As Aventuras de José & Durval', que retrata a história da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, estreia nesta quarta-feira, 18. A obra conta com oito episódios de 45 minutos, e os três primeiros já estão disponíveis no Globoplay. Os outros cinco serão disponibilizados na plataforma de streaming um a cada semana, até o dia 22 de setembro.

"Ver nossa história na tela foi muito emocionante, a gente não sabe nem se merece", disse Xororó durante a coletiva de imprensa de lançamento da série, que aconteceu na última quarta-feira, 10. "Não sei se consigo falar muito, estou emocionando. Obrigada a todos. Estar aqui é uma honra. Parabéns ao elenco, parece que vocês eram da nossa família", acrescentou Chitãozinho.



A produção dramatúrgica, que tem direção-geral de Hugo Prata, possui um elenco com grandes nomes como Felipe Simas, Rodrigo Simas, Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Pedro Tirolli e Pedro Lucas, entre outros.

Saiba quem interpreta quem na série:

José e Durval - crianças

Os atores Pedro Tirolli e Pedro Lucas interpretam os cantores Chitãozinho e Xororó na fase criança. "Foi uma honra interpretar o Xororó, participar desse projeto incrível e fazer parte da história desses ídolos da música sertaneja!", disse Pedro Lucas. Já Tirolli contou como era o entrosamento com a dupla durante as gravações. "Nos demos muito bem desde o começo, o Pedro foi um irmão para mim durante e esperamos manter contato para o resto da vida."

José e Durval - fase adulta

Felipe e Rodrigo Simas são os protagonistas da série, e interpretam José e Durval na fase adulta. "A gente tinha um receio muito grande quando foi começar [...]. A nossa preparação era 24 horas por dia... Foi um processo por inteiro, e sempre como dupla", contou Rodrigo. "Esse projeto nasce para celebrar essa dupla, e nada melhor do que a liberdade de se divertir em cena para comemorar essa celebração", afirmou Felipe.

Dona Araci

A atriz Andréia Horta interpreta dona Araci, mãe dos cantores Chitãozinho e Xororó. "Eu não conheci a Araci, a gente não tinha material dela, então a gente tinha dentro dessa história que ela viveu uma certa liberdade criativa. A construção veio muito bebendo da fonte do que tinha no roteiro, dos elementos que eles traziam. Tinha a questão da saúde mental, que pautou muito a minha preparação", disse a artista.

Noely

A mulher do cantor Xororó, Noely, é interpretada pela atriz Màrjorie Gêrardi. "Foi um desafio [viver a Noely]. Ela é essa mulher doce, silenciosa, fala muito com os filhos, mas é uma mulher muito forte também. Então eu tinha que ficar entre ser doce, delicada, mas ter aquela força interna dessa mulher que é a base da família. Fiquei muito honrada de fazer ela, foi bem emocionante."

Adenair

A primeira esposa de Chitãozinho, Adenair, é vivida pela atriz Larissa Ferrara. "Eu não pude entrar em contato com a Adenair, então fui atrás de tudo que eu achava, fui meio stalker. Entrei no Instagram dela e fui atrás de tudo que ela tinha. Levava referências [para a produção] de figurino que me lembravam muito. Eu percebi que a Adenair estava sempre sorrindo muito nas fotos, dançando, sempre muito feliz, e eu vejo que até hoje ela vai nos shows do Chitãozinho e Xororó... Foi um prazer gigantesco fazer ela. Eu sinto que a Adenair ela é solar, ela é vida. Vocês vão gostar", garantiu.

Sandy e Junior - crianças

Os atores mirins Luiza Panini e Bernardo Vasconcellos, que estão com sete anos, interpretam Sandy e Junior, filhos de Xororó e Noely.

Homero Béttio

O personagem interpretado pelo ator Thiago Brianti é Homero Béttio, o amigo e empresário dupla Chitãozinho & Xororó.

Seu Mário

O ator Marco Ricca interpreta seu Mário, pai da dupla Chitãozinho e Xororó.

