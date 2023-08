Saiba qual foi a audiência do Criança Esperança 2023

O show do Criança Esperança foi exibido na noite de segunda-feira, 7, e superou a audiência dos anos anteriores. Saiba mais

O show do Criança Esperança, da Globo, encantou os telespectadores na noite de segunda-feira, 7, com apresentações de vários cantores famosos e a participação do elenco da emissora carioca. Nesta terça-feira, 8, a assessoria de imprensa da emissora divulgou qual foi a audiência do espetáculo, que superou os anos anteriores.

De acordo com a nota oficial, o Criança Esperança 2023 teve a audiência maior do que as últimas três edições em São Paulo e as cinco edições anteriores no Rio de Janeiro, considerando as exibições nas noites de segunda-feira. O espetáculo marcou 19 pontos de audiência e 39% de participação em São Paulo, um aumento de +12% (+2 pontos) de audiência e +3 pontos de participação no comparativo das quatro semanas anteriores. No Rio de Janeiro, o show teve 24 pontos de audiência e 44% de participação, aumento de +26% (+5 pontos) e +7 pontos de participação no comparativo com a média das 4 semanas anteriores.

Além disso, a Globo informou que a hashtag Criança Esperança ficou com 50 termos entre os mais comentados no Brasil e 22 termos no mundo. O show também esteve entre os 10 assuntos mais pesquisados no Google.

O Criança Esperança será exibido no domingo, 13, no horário da Temperatura Máxima.

Como foi a participação de Angélica, Xuxa e Eliana no Criança Esperança?

O palco do Criança Esperança recebeu um momento histórico no ano de 2023. Angélica, Xuxa e Elianase reuniram em um palco na Globo na noite desta segunda-feira, 7, para apoiarem o projeto solidário em prol das crianças e adolescentes. As três roubaram a cena no evento e também levaram um discurso de sororidade para o evento.

No palco, Angélica cantou o seu hit Vou de Táxi; Xuxa entoou a canção Ilariê; e, Eliana cantou a música Os Dedinhos e ainda fez um discurso. “A vida toda tentaram nos colocar como inimigas e não conseguira. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade, irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição. Mais respeito e admiração. Sigamos em frente na TV, de táxi ou de nave, tomamos rotas diferentes, mas sempre juntas, porque juntas somos mais fortes. Mulheres unidas podem unir muito mais”, disse ela.

Logo depois, as três cantaram juntas a música Lua de Cristal e desfilaram pelo palco. No final, Eliana ainda divulgou o projeto Teleton, que é o programa solidário exibido no SBT e do qual ela é a madrinha.

Neste ano, o Criança Esperança é apresentado por Ivete Sangalo e Marcos Mion, e voltou a ser feito ao vivo em uma arena no Rio de Janeiro com a presença de plateia de 5 mil pessoas. O evento reúne grandes nomes da música e do elenco da Globo para animarem o público a fazerem suas doações para o evento solidário.