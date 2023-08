Saiba qual é a ligação entre as vidas pessoais de Poliana Abritta e Fernanda Graell

Você sabia? Poliana Abritta tem uma ligação especial com a família da repórter da Globo Fernanda Graell

A apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, e a repórter da Globo Fernanda Graell, que cobriu o velório da atriz Aracy Balabanian, têm uma ligação especial entre as vidas pessoais delas! E a curiosidade foi revelada no programa Mais Você nesta terça-feira, 8.

Para quem não sabe, Poliana Abritta é a madrasta dos três filhos de Fernanda Graell. Poliana é casada com Chico Walcacer há pouco tempo e ele é o pai dos três filhos de Fernanda, as gêmeas Joana e Marina e o caçula, Pedro. Por sua vez, a apresentadora do Fantástico é mãe dos trigêmeos Guido, Manuela e José, frutos do seu primeiro casamento com Glênio Carvalho.

Durante o programa Mais Você, Poliana contou sobre essa curiosidade da vida delas ao ver que Fernanda apareceu na telinha da atração pouco antes de sua entrada por causa da cobertura do velório da atriz Aracy Balabanian, que aconteceu nesta terça-feira no Rio de Janeiro.

Poliana Abritta exibe tatuagem

A apresentadora Poliana Abritta caprichou na escolha do look para se jogar no carnaval. Ela mostrou fotos do modelito que escolheu para se divertir com o marido, Chico Walcacer, no Rio de Janeiro, antes de comandar mais uma edição do Fantástico, da Globo.

A estrela exibiu uma tatuagem enorme que tem na coxa com o desenho de uma caveira com chapéu e óculos. Na foto, ela apareceu com uma camiseta colorida, shorts jeans curtinho e tênis branco. Para completar o visual carnavalesco, ela apostou em um adorno de cabeça colorido.

Vale lembrar que uma das tatuagens mais famosas de Poliana Abritta é o desenho de uma orquídea que ela tem na perna. Esta tattoo costuma aparecer na panturrilha dela quando a artista usar vestidos ou looks com as pernas de fora na TV.