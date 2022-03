Saiba o que levou Tiago Abravanel a ser retirado da vinheta do 'BBB22'

Fim do mistério!

Não foi pela desistência! Entenda o que motivo que levou Boninho a tirar Tiago Abravanel da vinheta do 'BBB22'

Redação Publicado em 12/03/2022, às 13h38

Após sua desistência do BBB 22, o ator Tiago Abravanel (34) foi retirado da vinheta principal do reality show, e desde então, diversos rumores começaram a circular na internet sobre a possível exclusão.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do Em Off, o diretor Boninho (60) teria ficado irritado ao descobrir que o reality show Queen Stars, da HBO Max, em que o cantor é um dos jurados, estreará em março, durante o Big Brother Brasil 22.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HBO Max Brasil (@hbomaxbr)

O artista não havia informado à produção da TV Globo que estaria na atração, já que a previsão de estreia estava para maio, após o fim do BBB22, não havendo conflito de agenda e divulgação.

Acontece que, o programa foi adiantado pela empresa de streaming e deixou o neto do Silvio Santos (91) com dois contratos em realities shows diferentes ao mesmo tempo. A situação deixou Boninho furioso ao ponto de determinar um boicote ao ator no programa global.

De acordo com a Contigo!, a assessoria do artista negou a informação. "A atração foi gravada antes e a Globo já sabia da informação. Tudo estava previsto em contrato e foi tudo feito bem certinho. Não existe a menor necessidade de criar ruído onde não há", afirmou.