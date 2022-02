BBB 22: Horas após desistir do Big Brother, Tiago Abravanel é visto embarcando em aeroporto do Rio de Janeiro

Ator e cantor é visto no aeroporto do Rio de Janeiro com a mesma roupa que estava ao deixar o reality

Caras Digital Publicado em 27/02/2022, às 19h00

Tiago Abravanel é flagrado em aeroporto do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação