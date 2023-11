Saiba o que diz a certidão de óbito do ator Matthew Perry

Ator da série Friends, Matthew Perry faleceu há poucas semanas nos Estados Unidos e a certidão de óbito foi revelada na imprensa internacional

A morte do ator Matthew Perry ainda está sob investigação para descobrir o que aconteceu com ele naquela tarde. Com isso, a imprensa internacional teve acesso à certidão de óbito dele e informou o que diz o documento.

De acordo com o site E!News, as autoridades informaram no documento que ele foi encontrado submerso na banheira de hidromassagem por seu assistente por volta das 16h17. Rapidamente, o assistente chamou o serviço de emergência, que constatou que ele já estava morto. Com isso, a certidão de óbito informou que não havia outras condições significativas que contribuíssem para sua morte. A causa da morte segue sob investigação, já que as autoridades aguardam o resultado do exame toxicológico.

A morte foi declarada no local e ele não chegou a ser levado para o hospital. Os socorristas informaram que ele faleceu antes da chegada deles, mas tentaram reanimá-lo e não possível.

Como foi a morte de Matthew Perry?

O ator Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade. Ele foi encontrado morto no sábado, 28, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, de acordo com o site TMZ. Segundo a publicação, ele foi encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem e não tinha nenhuma substância ilícita no local. O TMZ informou ainda que os socorristas foram chamados até a casa dele para atender ao caso de uma parada cardíaca em um homem de 50 anos.

O corpo dele passou pela autópsia, que teve o resultado inconclusivo. De acordo com informações apuradas pela CBS News, o Examinador Médico do Condado de Los Angeles divulgou uma atualização indicando que o caso foi 'adiado'. Esse termo sugere que a autópsia foi realizada, mas que a necessidade de mais detalhes requer 'investigações adicionais’, que estão sendo conduzidas por autoridades americanas.

Ainda conforme detalhes revelados pela CBS, o exame não forneceu resultados conclusivos, impossibilitando a determinação da causa da morte do ator. Por fim, a rede de notícias estadunidense contou que não foram identificados sinais óbvios de trauma no corpo de Matthew.