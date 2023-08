Saiba o motivo do sumiço de Maurício Kubrusly da TV: 'Memória se foi'

Fantástico surpreende ao revelar por onde anda o repórter Maurício Kubrusly, que marcou gerações com suas reportagens na TV

Na noite deste domingo, 20, o programa Fantástico surpreendeu os telespectadores ao revelar por onde anda o repórter Maurício Kubrusly, que é muito lembrado pelo seu quadro icônico Me Leva, Brasil, do Fantástico, nos anos 2000. A edição contou que o jornalista está afastado da TV por causa de sua saúde .

Ele perdeu a memória após ser diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT) e vive com a esposa, Beatriz Goulart, no sul da Bahia . Ele está fora do ar desde 2017 e deixou a Globo em 2019, após 34 anos de trabalho na emissora.

A revelação sobre a saúde dele foi feita durante o quadro que relembra os 50 anos do Fantástico. Após falarem sobre o quadro Me Leva, Brasil, a atração exibiu imagens recentes de Kubrusly andando em uma praia e escreveu a mensagem sobre como anda a vida dele.

“Maurício Kubrusly hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira”, escreveram.

Por onde anda Macaulay Culkin?

O ator Macaulay Culkin fez um enorme sucesso e marcou uma geração ao interpretar o protagonista Kevin do filme Esqueceram de Mim, de 1990. O artista era apenas uma criança e conquistou a fama mundial. Durante um bom tempo, ele surfou na onda do sucesso, mas desapareceu do cinema na fase adulta. Hoje em dia, ele já está com 42 anos e é pai!

Ao longo de sua carreira, ele atuou nos filmes Meu Primeiro Amor, O Anjo Malvado, Mestre da Fantasia, Riquinho, Zoolander e Acertando as Contas com Papai. Os trabalhos mais recentes dele foram em American Horror Story, de 2021, e The Righteous Gemstones, de 2022.

O ator também tentou a carreira na música. Ele criou a banda The Pizza Underground em 2014, mas o grupo acabou poucos anos depois. Hoje em dia, ele tem um site de cultura pop e também um podcast.

Culkin teve uma vida pessoal complexa durante o seu crescimento. Ele não teve uma boa relação com os pais, que até lutaram na justiça pela fortuna que o filho conquistou. Porém, o rapaz conseguiu vencer na justiça e proibiu os pais de usarem o seu dinheiro. Com sete irmãos, ele perdeu duas irmãs de forma trágica. Uma delas morreu de overdose e a outra faleceu em um acidente de carro. Além disso, o artista também foi preso em 2004 por posse de substâncias ilegais.

O ator é casado com a atriz Brenda Song desde 2019, sendo que começaram a namorar em 2017. Os dois são pais de um menino, chamado Dakota.