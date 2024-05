Sabrina Sato fala da possibilidade de apresentar o The Masked Singer

Sem Ivete Sangalo, algumas apresentadoras foram apontadas como substitutas da cantora no The Masked Singer Brasil. E uma delas é Sabrina Sato

Desde a confirmação da saída de Ivete Sangalo da Globo, algumas apresentadoras foram apontadas como possíveis substitutas da cantora no comando do The Masked Singer Brasil, que volta ao ar em 2025 na Globo, e uma delas é Sabrina Sato. Em entrevista ao portal Quem, ela falou sobre essa possibilidade.

A apresentadora, porém, negou que deve assumir o comando da atração. "Não tem nada disso não. Ivete é Ivete, maravilhosa, icônica. Insubstituível. Estou gravando a segunda temporada de um outro programa em junho e julho, e agosto gravo um outro reality", contou.

O programa, em que os famosos convidados se escondem atrás de fantasias para cantar, é geralmente gravado no início do ano, entre janeiro e fevereiro, pouco antes de ser exibido. Mesmo assim, não está nos planos de Sabrina no momento. "Não tem nada de The Masked não, não joga pra mim não. Não gostaria não, porque amo ser jurada. Sabe por quê? Jurado senta lá e se diverte, dá opinião, pode errar à vontade...", respondeu ela

Sabrina falou ainda que o trabalho de Ivete Sangalo ia além da apresentação. "Não sei cantar, como vou apresentar? Ela cantava, dançava, fazia tudo. Não sei fazer isso não", encerrou em tom bem-humorado.

Ivete Sangalo fora da Globo

Segundo informações do portal Notícias da TV, Ivete Sangalo decidiu pausar a carreira de apresentadora para investir em seu lado cantora, que estava em segundo plano. Mas a emissora não pretende abrir mão do reality musical e está em busca de um nome para assumir o cargo.

Vale lembrar que Ivete Sangalo desempenhou um papel importante na vinda do Masked Singer para o Brasil. A cantora negociou diretamente com a produtora Endemol Shine para ser a apresentadora do formato, que é um sucesso nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Somente depois dessas tratativas a Globo entrou em cena para exibir o programa.