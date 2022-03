Sabrina Sato celebra estreia do 'Saia Justa': ''Faremos uma temporada linda''

Nas redes sociais, Sabrina Sato celebrou a estreia da nova temporada do 'Saia Justa' e agradeceu as mensagens de carinho

Sabrina Sato(41) usou as redes sociais para comemorar a estreia da nova temporada do programa Saia Justa, do GNT.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou alguns cliques ao lado das apresentadoras da atração, Astrid Fontenelle (60), Luana Xavier (34) e Larissa Luz (34), e agradeceu as mensagens de apoio que estava recebendo.

"Frio na barriga! Como é boa essa sensação do novo, da primeira vez, do ao vivo, de receber o bastão de mulheres tão especiais! Estreamos o #SaiaJustaNoGNT com muito amor e com a confiança que faremos uma temporada linda, com muita troca!", começou ela.

Em seguida, Sabrina agradeceu. "Obrigada por todas as mensagens, por acompanharem o programa e por toda torcida! Estaremos juntos todas as quartas, ao vivo, no @gnt! #VemPraConverda #SaiaJusta", finalizou ela.

Para a estreia no programa, que aconteceu nesta última quarta-feira, 30, Sato apostou em um conjunto de alfaiataria da grife Versace, coleção verão 2022. E completou o look com um salto plataforma da marca, uma das tendências para este ano.

