Sabina Simonato atualiza meme de Carlos Tramontina ao se confundir ao vivo

Jornalista Sabina Simonato repete meme criado por Carlos Tramontina ao falar ‘6 e ônibus’ durante Bom Dia São Paulo

Na manhã desta sexta-feira, 9, a jornalista Sabina Simonato acabou atualizando, sem querer, um famoso e querido meme das redes sociais. Ao relatar a hora na volta do intervalo do programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo, a apresentadora acabou se atrapalhando, no melhor estilo Carlos Tramontina.

Ao voltar do intervalo, os apresentadores dos programas matutinos costumam falar as horas, para situar seus telespectadores. Foi quando Sabina Simonato se atrapalhou e falou: “São sete e quadro”. O relógio marcava 7h04, fazendo com que a jornalista confundisse o ‘quatro’ por ‘quadro’.

Sabina prontamente se corrigiu. “Sete e quadro, não. Sete e quatro. O Quadro Verde de hoje está no clima do Dia dos Namorados”, falou a apresentadora, dando ênfase que a confusão se deu pelo anúncio do Quadro Verde, comandado por Ananda Apple.

Os internautas se divertiram com o deslize da jornalista. “Sensacional o 7 e quadro”, comentou um. “Dos mesmos criadores do 6 e ônibus, agora temos o 7 e quadro”, disparou um outro. “Seu ‘7 e quadro’ me fez bem, me lembrou o ‘6 e ônibus’ do Tramontina”, celebrou um terceiro usuário.

Para quem não lembra, no ano de 2019, o consagrado jornalista Carlos Tramontina, que hoje não está mais na TV Globo, se confundiu ao fazer a mesma coisa, dar o horário. No caso, eram 18h11, e o apresentador acabou falando: “seis e ônibus”. Na época, Carlos acabou viralizando e levou tudo com muito bom humor. Foi tanto o sucesso do meme, que hoje em dia ele comanda um canal no YouTube chamado Seis e Ônibus.

