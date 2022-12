Você sabia? Sabina Simonato, apresentadora da Globo, é mãe de uma menina de quase 2 anos

Sabina Simonato adora compartilhar momentos do crescimento da filha, Sophia, nas redes sociais. Veja as fotos de mãe e filha

A apresentadora Sabina Simonato, que apresenta os telejornais SP1 e também o SP2 na telinha da Globo em São Paulo, é uma mãe coruja. Em seu perfil no Instagram, ela adora compartilhar momentos com a filha, Sophia, de 1 ano e 7 meses.

A menina nasceu em maio de 2021 e, desde então, domina o perfil da mamãe no Instagram. A jornalista já mostrou vários momentos da filha. Nas fotos nas recentes, ela mostrou as brincadeiras da menina e seus looks encantadores.

Quando Sophia nasceu, Sabina refletiu sobre a sua alegria de ser mamãe. "Você chegou como um sonho! Era só um exame de rotina, mas você - filha, pediu pra vir - estava na hora! E você veio ontem mesmo! Mamãe ainda está em êxtase! Não canso de te olhar! De te admirar. De te amar. É um amor que transborda no meu coração! Meu maior presente. Minha maior riqueza. Obrigada Deus! Obrigada! Que Nossa Senhora sempre guie os seus passos, meu amor! Mamãe e papai estão aqui de braços abertos! Obrigada por nos escolher! Te amo te amo te amo minha tchuca!", disse ela.

Veja as fotos de Sabina Simonato com a filha, Sophia:

