Rompidas, Xuxa se solidariza ao ver desabafo de Andréa Sorvetão: "Sinto muito"

Xuxa se solidariza ao ver desabafo de Andréa Sorvetão; ela contou porque deixou o grupo das paquitas

A apresentadora Xuxa Meneguel deixou uma mensagem se solidarizando com Andréia Sorvetão. Nas redes sociais, ela reviu um depoimento antigo no qual a ex-paquita explica porque deixou o grupo de assistentes de palco da loira.

“Não sabia que tinha sido assim. Marlene me disse que era porque queria tentar carreira solo. Mais uma mentira. Sinto muito por todos os absurdos que as paquitas e outras meninas passaram. Me desculpem, sinto muito”, disse a apresentadora.

No desabafo, afirmou que foi demitida após ser maltratada por Marlene Mattos. Ela ficou doente e não conseguiu marcar presença em um show ao lado das paquitas. “Marlene me ligou muito brava e perguntou quem eu achava que era, que eu tinha show com as paquitas, que não poderia largar o compromisso", relembrou ela para a série É Tão Bom.

Sorvetão lembrou que não tinha condições de ir ao show. "Estava muito mal, e ela dizia ‘a hora que você quiser pode sair, você não é necessária’, então eu falei ‘tá bom, tô saindo'”, disse. A paquita contou que tentou procurar Xuxa Meneghel para reverter sua situação.

"Fui falar com a Xuxa, que só chorava e falava: 'por favor, fica'. Eu olhava para ela e falava: 'por você eu vou ficar'. Aí eu olhava para a Marlene, que estava em pé na porta como uma general e muito fechada pra mim. E eu olhava para ela e lembrava de tudo o que ela falou pra mim. Eu gostaria de ter ficado mais um ano... Só voltei no último 'Xou da Xuxa'", disse.

Xuxa Meneghel e Andréia Sorvetão romperam relações há dois anos. Elas brigaram por divergências políticas. Na época, a apresentadora até deixou o grupo no qual estava ao lado das paquitas. Desde então, as duas não se falaram mais.

Xuxa relembrou encontro com o pai no último Xou da Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do programa Mais Você, da Globo, e relembrou a cena icônica de quando reencontrou o seu pai, Luiz Floriano Meneghel, no último dia de gravação do programa Xou da Xuxa, da Globo, em 31 de dezembro de 1992. A estrela abriu o jogo ao contar como se sentiu naquele reencontro que ela não esperava.

“Eu não queria parar o Xou da Xuxa, mas foi uma vontade da Marlene, que disse que tinha muita gente copiando e não iam guardar como guardaram na memória. Nesse dia, ela fez tudo para dar muito Ibope e chamou o meu pai. Eu estava há seis, quase sete anos, sem falar com ele. E ela chamou sem me avisar. Eu me lembro que eu queria ir embora dali, eu me senti a pessoa mais invadida. Eu até conversei com a Marlene no dia e ela disse: 'Uma filha tem que conversar com o pai'. E eu falei: 'Você não pensou nisso, você pensou no Ibope'. E ela: 'Ah, também'. Era uma coisa, se eu chorasse, se eu risse demais, era bacana, ela usava muito isso”, afirmou.