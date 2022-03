Romance de Elza Soares e Garrincha vira série no Globoplay

União de Elza Soares e Garrincha ganhará série especial em quatro episódios no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 14h06

Em quatro episódios especiais que foram produzidos pelo Esporte da Globo, a série Elza & Mané - Amor em Linhas Tortas, contará a história do romance entre Elza Soares e Garrincha.

Original do Globoplay, o documentário fala sobre a união dos dois ídolos brasileiros que resistiram ao preconceito e os julgamentos de todo um país para conseguirem ficar juntos.

O material que estreia nesta sexta-feira, dia 4 de março, conta com as últimas entrevistas da cantora, falecida em janeiro deste ano, antes da sua morte, além de depoimentos de Chico Buarque, Caetano Veloso, Sandra de Sá, Zeca Camargo, Ruy Castro e craques do futebol.

O lançamento acontece 60 anos depois do início do relacionamento dos famosos e também da conquista do bicampeonato mundial da seleção brasileira, que teve o jogador Garrincha como protagonista e Elza, como sua principal fonte de inspiração.

Quatro episódios especiais

Com cerca de 50 minutos, os quatro episódios mostram o início da paixão de Elza e Garrincha, a reação da opinião pública àquela união, a vida de exílio em Roma, a amizade com o casal Chico Buarque e Marieta Severo, a decadência da carreira do craque, a relação abusiva com o álcool, as agressões dentro de casa até a separação do casal, fora as mortes de ambos.