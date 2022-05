Rodrigo Santoro mostra bastidores do 'Altas Horas' ao lado de grandes artistas: "Encontro mais que especial"

O ator gravou o programa da TV Globo com Babu Santana, Douglas Silva e outros famosos

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 15h53

Rodrigo Santoro (46) compartilhou em suas redes sociais uma foto dos bastidores do programa Altas Horas, da TV Globo.

Na imagem publicada nesta quinta-feira, 19, o ator aparece ao lado de Babu Santana (42), Bárbara Paz (47), Douglas Silva (33), João Gomes (19) e Evandro Mesquita (70). Na legenda, ele explicou que a atração vai abordar o tema 'cinema brasileiro'.

"Ontem rolou a gravação do #AltasHoras. Um programa especial sobre o cinema brasileiro ao lado de #TonyRamos, @babusantana, @barbararaquelpaz e @douglassilva", revelou ele.

Santoro seguiu falando sobre as atrações que vão se apresentar no programa. "E o som ficou por conta do @joaogomescantor e a @blitzoficial, do @evandromesquita. Encontro mais que especial com esses talentos e com a plateia do @serginhogroisman", finalizou.

Première de filme

Na noite da última segunda-feira, 17, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak (34) marcaram presença na pré-estreia do filme 'Quatro amigas numa fria' na zona sul do Rio de Janeiro. Mel e Rodrigo fizeram uma rara aparição e surgiram sorridentes nas fotos, esbanjando simpatia nos cliques.

O filme que o casal assistiu traz a história de quatro amigas de infância que viajam à Bariloche para a despedida de solteira de Dani, interpretada por Maria Flor. Mas, ao chegarem na cidade argentina, as coisas não saem exatamente como elas planejaram.

