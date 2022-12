Rodrigo Faro faz o ator Miguel Coelho chorar na TV: 'Bem-vindo'

Rodrigo Faro comove Miguel Coelho com discurso durante o programa 'Família Record' e o ator dispara: 'Tá difícil falar...'

O apresentador Rodrigo Faro (49) fez o ator Miguel Coelho (34) chorar durante a gravação do programa Família Record, que é o tradicional amigo secreto dos artistas da Record TV. Na atração, ele fez questão de elogiar o artista por seu desempenho como apresentação do programa e o deixou emocionado com suas palavras.

Faro tirou Miguel no amigo secreto e deu um presente repleto de significado. “Meu amigo secreto é uma pessoa muito talentosa, bonita, mas acima de tudo é alguém que tem um grande sonho, assim como eu tive lá atrás. Quando eu fazia novelas, sempre nas minhas entrevistas eu falava: ‘eu quero ser apresentador’. Hoje com a graça de Deus tudo isso aconteceu na minha vida", afirmou ele.

E completou: "Esta pessoa tem esse sonho e hoje é quem eu quero dar este presente que está no meu pescoço. Um pingente no formato de microfone de um comunicador. Esta pessoa antes deste programa foi no meu camarim pedir conselhos sendo que ele já é um comunicador. Não é à toa que ele subiu neste palco, junto com a Mariana Rios, e ambos estão brilhando aqui. Bem-vindo ao clube dos comunicadores, Miguel!".

Ao ouvir isso, Miguel respondeu: “Tá difícil falar... Pouca gente tem a humildade de ajudar e o Faro fez isso hoje. Ele olhou pra mim e falou: qualquer problema que você tiver, vai em mim, que eu vou te ajudar. Obrigado!”.

Assista ao vídeo do momento especial entre Rodrigo Faro e Miguel Coelho:

Rodrigo Faro recebe elogios da esposa, Vera Viel

Há poucas semanas, Rodrigo Faro fez aniversário e ganhou uma homenagem de sua esposa, Vera Viel, nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Vera Viel postou um clique em que o famoso aparece sem camisa no mar e fez uma linda declaração para o artista, com quem é casada desde 2003. Os dois estão juntos desde 1997 e são pais de três meninas, Clara (17), Maria (14), e Helena (9).

"Hoje é o dia desse HOMEM Lindo, Gato, Sarado e Amor da minha vida. Conheci com vinte e três aninhos e hoje está completando 49 anos. Quanta Gratidão a Deus eu tenho pela sua vida, meu amor, você sabe o quanto nós te amamos e desejamos que você tenha sempre muita saúde e felicidades e uma vida abençoada", iniciou Vera ao legendar a publicação.

"Parabéns pelo seu aniversário e assim como você disse pra mim. Você também merece tudo de melhor nesse mundo: EU! Vivaaaaa o seu diaaaaa", brincou ainda.