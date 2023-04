Rodrigo Faro completa 15 anos de Record e faz agradecimento aos fãs: "Me receberam de braços abertos"

O apresentador Rodrigo Faro completou 15 anos na Record TV e agradeceu o carinho do público que acompanha seu trabalho

Rodrigo Faro (49) usou as redes sociais para comemorar um momento especial da sua carreira. Nesta quarta-feira, 12, o apresentador completou 15 anos na Record TV e fez questão de agradecer o carinho do público que o acompanha desde o começo.

"15 anos de RecordTV!!!! Obrigado a todos vocês que me receberam de braços abertos, com tanto amor e carinho e me transformaram num comunicador dos Domingos!!!!", disse o artista no começo da postagem.

E completou: "É uma honra e uma felicidade enorme poder entrar nos lares do Brasil e do mundo através da tela da RecordTV!!!!", finalizou ele, que atualmente comanda o programa Hora do Faro.

Os fãs do artista deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns ao melhor apresentador. Sou fã", disse uma seguidora. "Parabéns, que Deus abençoe cada dia mais", escreveu outra. "É o melhor do Brasil. Felicidades", falou uma terceira.

Confira a publicação de Rodrigo Faro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Faro choca ao surgir com estilo diferente

O apresentador Rodrigo Faro chamou a atenção dos seguidores ao surgir com um look diferente. Cheio de estilo, o comunicador da Record TV chamou a atenção ao deixar sua barriga sarada à mostra ao apostar em um cropped de grife.

Usando a peça mais popular entre as mulheres, o esposo de Vera Viel (47) dividiu opiniões dos internautas ao montar a combinação com a peça curtinha, que deixou seu abdômen de fora. "É isso mesmo produção… Vamos de cropped…", disse ele ao surgir com o look preto e óculos escuros.

