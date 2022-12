Rodrigo Faro arranca risadas ao receber presente de Cesar Filho

Durante o amigo secreto no Família Record, Rodrigo Faro recebeu um presente de Cesar Filho que gerou muitas risadas

Rodrigo Faro recebeu um presente engraçadíssimo de Cesar Filho durante o especial de fim de ano Família Record. Durante um amigo secreto no programa, o apresentador riu muito ao abrir seu presente e se surpreender com uma sunga vermelha da marca Osklen, avaliada em R$ 227. Apesar da boa intenção, o tamanho da peça desencadeou uma série de piadas: "O Cesar me deu uma tanga, tamanho P", brincou Rodrigo, tornando o presente ainda mais divertido.

Antes de anunciar o presente, Cesar brincou sobre a piscina que Faro tem em sua casa, gigantesca e que já rodou a mídia: "A última dica para todo mundo matar. Essa pessoa é proprietária da mais famosa e mais bonita piscina do Brasil", brincou ele.

Após receber o presente, Rodrigo arrancou risadas da plateia, que se divertiu com a interação dos dois, e tiraram sarro do sorriso sem graça de quando Cesar brincou sobre o tamanho da piscina de Faro. Depois disso, o apresentador fez a plateia chorar de rir o vestir a nova roupa de banho por cima de sua roupa social e desfilar no palco com a sunga vermelha, como um super-herói. Além disso, César deu também uma réplica em miniatura personalizada, de um carro de Fórmula 1.

Amigo Secreto da Família Record, confira quem tirou quem!

Como já dito, Cesar Filho tirou Rodrigo Faro na brincadeira, já o apresentador tirou Miguel Coelho que se emocionou com o presente recebido. O ator tirou Mariana Godoy. A jornalista tirou Cesar filho, então a brincadeira passou para Sérgio Aguiar, que tirou Luiz Bacci. Este tirou Cirillo Luna, que tirou Paloma Bernardi. A atriz tirou Mariana Rios, e ela tirou Sérgio Aguiar, finalizando assim a brincadeira de final de ano que arrancou lágrimas, emoção e muitas risadas da plateia.