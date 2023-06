Revolta! Irmã de Patrícia Poeta gera crise nos bastidores após supostos privilégios

Irmã de Patrícia Poeta gera crise; ela estaria sendo privilegiada nos bastidores de emissora

Rumores direto dos bastidores da Record Rio estão deixando a apresentadora e jornalista Paloma Poeta no meio de uma confusão. É que colegas estão acusando a irmã de Patrícia Poeta de ter privilégios na emissora.

A história estourou após a demissão de uma das profissionais mais elogiadas da casa com 14 anos de experiência. Quem contou a história foi o 'Na Telinha', que afirma que funcionários não engoliram a dispensa de Aline Pacheco.

Conforme a publicação, ela foi dispensada qualquer aviso ou justificativa. A decisão surpreendeu porque Paloma Poeta é casada com Luiz Piratininga, atual diretor de jornalismo da emissora. De acordo com informações do site, a decisão pegou mal.

Também ao veículo, Aline Pacheco desabafou. Ela esteve por 14 anos no canal até ser demitida. “Estou muito feliz. Estou muito gratificada de saber que esses anos todos na Record Rio eu fiz amigos e pessoas queridas que estão me ligando de todos os lugares da Record. Tem repórter de fora me mandando mensagem, diretores e isso que a gente preza. Saio de cabeça erguida porque fiz um bom trabalho”, declarou.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Poeta (@palomapoeta)

Pais de Paloma e Patrícia Poeta fazem rara aparição na televisão

No ano passado, Patrícia Poeta comemorou 46 anos durante o programa Encontro e seus pais fizeram uma aparição rara para homenagear a filha. A apresentadora se emocionou quando um vídeo de seus pais, Ivo e Fátima, surgiu na tela com uma linda declaração junto a uma apresentação da mãe cantando parabéns e tocando ukulele.

"Família é tudo! Devo tudo a eles, a família é a base da nossa educação e o que a gente leva para o resto da vida. Minha mãe me liga todos os dias às 4 da manhã e depois volta a dormir. Hoje ela me deu 'bom dia', mas não desejou feliz aniversário, esqueceu. Mas não, ela me pegou!", disse a apresentadora, emocionada.