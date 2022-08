Revelado no Programa do Jô, Fabio Porchat agradece a importância do humorista em sua vida: ''Obrigado por ter me dado a chance''

Após a morte de Jô Soares, Fabio Porchat agradeceu o apresentador por ter lhe dado a chance de aparecer na TV pela primeira vez

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 13h40

Nesta sexta-feira, 5, a morte de Jô Soares comoveu todo o Brasil. Muitos artistas usaram suas redes sociais para fazer homenagens ao humorista, entre eles Fabio Porchat, que teve sua primeira oportunidade na TV justamente durante o Programa do Jô.

Porchat publicou uma foto encantadora em preto e branco, onde aparece dando um beijo na testa de Jô, quando ele foi seu convidado no Programa do Porchat, da RecordTV.

Na legenda, o apresentador do Que História é Essa Porchat? deixou seu agradecimento a um de seus maiores ídolos: "O Brasil sem Jô Soares é um Brasil em preto e branco. Sem alegria, sem força, sem bom humor… A comédia no país é uma antes e outra depois. Por tudo o que foi feito por Jô e por todos aqueles que ele lançou pro mundo por conta de sua generosidade."

"Obrigado por ter me dado a chance pra perceber que fazer rir é a melhor coisa do mundo. Mas hoje vai ser difícil… Um beijo do gordo.", finalizou ele.

Confira o agradecimento que Fabio Porchat fez para Jô Soares após a morte do humorista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Relembre a primeira aparição de Fábio Porchat na TV

Quando tinha apenas 18 anos, Fábio Porchat estava na plateia do programa do Jô quando pediu uma oportunidade para mostrar uma cena que havia escrito, inspirada na série Os Normais.

Jô permitiu que o menino, ainda desconhecido, subisse ao palco, recebendo uma chuva de aplausos e um elogio do ídolo, que acabou se tornando amigo posteriormente.