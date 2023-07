Respondendo fãs, Isis Valverde revela se voltará a fazer novelas: “Não está sabendo?”

A atriz Isis Valverde respondeu perguntas dos fãs nas redes sociais e comentou sobre uma possível volta às novelas

Nesta sexta-feira, 21, Isis Valverde tirou um tempo para responder seus fãs em seu Instagram. Nos stories, a atriz respondeu diversos questionamentos de seus seguidores, inclusive sobre seu futuro na televisão, mais especificamente se irá voltar a fazer novelas.

A estrela interpretou a socialite Ângela Diniz em um filme que estreia ainda esse ano, e fez mistério sobre novos projetos: “Alguns são só para ano que vem e não vou falar esse ano ainda. Mas, esse ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado, ‘Ângela, que está concorrendo no prêmio de Gramado e vai estrear daqui a pouquinho. E vou gravar duas séries”.

A artista e mãe do pequeno Rael foi questionada sobre se voltaria a atuar em novelas. E, para a surpresa dos fãs, a resposta foi negativa: “Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes”.

Porém, para deixar um gostinho de quero mais, Isis relembrou algumas de suas personagens. Quando um fã perguntou sobre os personagens mais divertidos que ela fez, a musa relembrou de “Avenida Brasil” e “Beleza Pura”: “Me diverti muito fazendo Suellen de Avenida Brasil e dei muita risada fazendo a Rakelli [de Beleza Pura], muita, de não conseguir fazer a cena. Nível de não conseguir fazer a cena”.

Um outro seguidor, mais desavisado, mandou uma pergunta questionando se Isis iria voltar a atuar. Com bom humor e uma pitada de deboche, a morena comentou: “Uai, já voltei. Não está sabendo não?”.

Isis ainda comentou sobre morar nos Estados Unidos, de acordo com o que disse em uma das respostas, a ex-esposa do diretor André Resende passa temporadas em Los Angeles, principalmente devido a gravações. Um dos admiradores de Isis perguntou sobre a adaptação do filho Rael para viver em solo americano: “Ele adora os dois. Quando ele tá lá [Brasil], ele sente falta daqui [EUA], dos amiguinhos dele, da casa dele. E quando ele tá aqui, ele sente falta de lá. Eu acho que ele já se acostumou, criança é muito rápido, criança é uma adaptação assustadora”.

“Não me querem”

Quem também comentou sobre a possibilidade de voltar para as novelas, foi a atriz Maitê Proença. A atriz deu uma entrevista para a Veja onde também falou sobre sua sexualidade e sobre seu consumo de entorpecentes.

“Não sei se existe falta, acho que não gostam de mim, sei lá, não me querem, não me convidam. Também a gente fica mais seletivo, trabalho em novela é bastante extenuante. Quando eu fazia muitas protagonistas, o personagem era muito central, com o tempo eles foram entendendo que atores ficam doentes, não aguentam fazer 30 cenas por dia”, disse a atriz sobre trabalhar em novelas.